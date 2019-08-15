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РИА Новости
Культура

Художники установили в "Зарядье" мировой рекорд

19:35 15.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье"
Парк Зарядье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 500 человек приняли участие в сеансе рисования на открытом воздухе в Большом амфитеатре в парке "Зарядье". Участники изобразили столицу на керамических тарелках, сообщил генеральный директор международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владислав Копылов.
"Сегодня в России в городе Москве участниками проекта "Московское долголетие" зарегистрирован новый мировой рекорд "Самое массовое одновременное рисование на керамических тарелках", зарегистрированное количество участников - 537 человек", - сказал Копылов.
В честь открытия "Выставки Клавдии Семеновны" участники самого массового сеанса рисования изобразили на керамических тарелках вид Москвы, открывающийся со стороны "Зарядья". Урок проводил современный художник Миша Most.
Выставка совместных работ современных художников и участников проекта "Московское долголетие" "Выставка Клавдии Семеновны" открылась в четверг в "Зарядье", она будет работать до 9 сентября.
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1200000
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