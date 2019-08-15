Художники установили в "Зарядье" мировой рекорд

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 500 человек приняли участие в сеансе рисования на открытом воздухе в Большом амфитеатре в парке "Зарядье". Участники изобразили столицу на керамических тарелках, сообщил генеральный директор международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владислав Копылов.

"Сегодня в России в городе Москве участниками проекта "Московское долголетие" зарегистрирован новый мировой рекорд "Самое массовое одновременное рисование на керамических тарелках", зарегистрированное количество участников - 537 человек", - сказал Копылов.

В честь открытия "Выставки Клавдии Семеновны" участники самого массового сеанса рисования изобразили на керамических тарелках вид Москвы, открывающийся со стороны "Зарядья". Урок проводил современный художник Миша Most.