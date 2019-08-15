Депутат предложил приравнять скандальный сайт "Миротворец" к террористам

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что скандально известный украинский сайт "Миротворец", который внес в свой список экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета в Крым, нужно приравнять к террористической организации.

Ранее сообщалось, что весь экипаж лайнера "Уральских авиалиний" попал в базу данных "Миротворца" за "неоднократное нарушение границы Украины" и незаконное "перемещение людей и грузов" в Крым.

"Внесение экипажа самолета в базу "Миротворца" - это последняя капля терпения. Дальше должны последовать ответные меры. Нужно находить инструменты порицания и приведения их в чувства. Это уже не просто сайт, а террористическая организация, у которой есть свои функционеры, исполнители и сторонники. Их деятельность угрожает жизни и здоровью мирных людей, граждан других государств. Они должны понести ответственность за свои действия. Пока мы видим, что киевские власти поддерживают продвижение на территории своего государства террористических проектов", - заявил РИА Новости Шеремет.

По его словам, мировое сообщество должно обратить внимание на работу "Миротворца" и дать принципиальную оценку. Шеремет подчеркнул, что экипаж самолета проявил мужество, героизм и самоотверженность в критической и тяжелой ситуации, что помогло сохранить жизни всем пассажирам. "Россия гордится своими пилотами", - подчеркнул депутат.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 74 человека, в том числе 19 детей.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".