Северный морской путь вошел в рейтинг самых интересных круизных маршрутов

Круиз по нему занимает от 25 до 28 дней. Отправиться в такое путешествие можно с июля по сентябрь.

До 2014 года этот путь был закрыт для коммерческого плавания, но теперь по необычному направлению в круиз может отправиться любой желающий. Начинается путешествие в Анадыре или американском Номе (штат Аляска) и продолжается через Чукотское море в Мурманск.