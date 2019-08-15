Северный морской путь вошел в рейтинг самых интересных круизных маршрутов

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Британское издание Wanderlust составило список из 20 интереснейших круизных маршрутов мира, в него вошел российский Северный морской путь.
Круиз по нему занимает от 25 до 28 дней. Отправиться в такое путешествие можно с июля по сентябрь.
До 2014 года этот путь был закрыт для коммерческого плавания, но теперь по необычному направлению в круиз может отправиться любой желающий. Начинается путешествие в Анадыре или американском Номе (штат Аляска) и продолжается через Чукотское море в Мурманск.
По дороге можно увидеть поселения эскимосов на мысе Дежнева, логова полярных медведей на острове Врангеля, лежки моржей, отведать национальную кухню северных народов и узнать историю освоения Арктики.
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