Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T21:38Z
https://ria.ru/20190815/1557549880.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155158/64/1551586478_0:104:3071:1831_1036x0_80_0_0_8a1e64b54d88bd231793d015da91c39c.jpg
РИА Новости
Туризм

Северный морской путь вошел в рейтинг самых интересных круизных маршрутов

22:30 15.08.2019
1134
© РИА Новости / Валерий МельниковАтомный ледокол "Ямал"
Атомный ледокол Ямал
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Британское издание Wanderlust составило список из 20 интереснейших круизных маршрутов мира, в него вошел российский Северный морской путь.
Круиз по нему занимает от 25 до 28 дней. Отправиться в такое путешествие можно с июля по сентябрь.
До 2014 года этот путь был закрыт для коммерческого плавания, но теперь по необычному направлению в круиз может отправиться любой желающий. Начинается путешествие в Анадыре или американском Номе (штат Аляска) и продолжается через Чукотское море в Мурманск.
По дороге можно увидеть поселения эскимосов на мысе Дежнева, логова полярных медведей на острове Врангеля, лежки моржей, отведать национальную кухню северных народов и узнать историю освоения Арктики.
Вид на морской вокзал в Сочи
12 августа, 20:00Туризм
Морское сообщение между Сочи и Туапсе открылось для туристов
2710100
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмАрктикаРоссия
Рекомендуем
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Россия может запретить экспорт леса в Китай
РИА
Новости
Бурый медведь
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Самый молодой депутат ГД предложил приостановить работу Жуковского
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Лента
новостей
Задержание
Устроивший стрельбу в Котельниках оказался уроженцем соседней страны
Вид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе
КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей
Президент Украины Владимир Зеленский
В команде Зеленского разработают план "возвращения" Крыма и Донбасса
Автобус с детьми
Автора фото с ехавшими на полу автобуса детьми заподозрили в постановке
Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018
Трамп пообещал "фантастичную" сделку с Великобританией
Южные Курилы
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Удар коалиции в Дамаске, Сирия. 14 апреля 2018
В Сирии сообщили о ракетном ударе по западной территории страны
Президент США Дональд Трамп
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Очистка связанных с делом об отравлении Скрипалей мест в Солсбери
Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Офис компании Яндекс в Москве
В "Яндексе" ответили на предложение ЕР изменить алгоритм подбора новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
07:48Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
07:46"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва
07:43Эпштейна могли убить в камере, пишут СМИ по итогам вскрытия его тела
07:25Еще одного пострадавшего при взрывах под Ачинском выписали из больницы
Лента новостейМолния