Собору Парижской Богоматери угрожает новое обрушение

"Из-за аномальной жары были зафиксированы новые падения камней со сводов нефа", - говорится в сообщении Министерства.

Пока работы по предотвращению дальнейшего обрушения собора приостановлены. Еще десять дней будет идти очистка здания и прилегающей территории от загрязнения свинцом.