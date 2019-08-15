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РИА Новости
Культура

Собору Парижской Богоматери угрожает новое обрушение

19:04 15.08.2019 (обновлено: 19:18 15.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Риск обрушения собора по-прежнему сохраняется, сообщает Ici.fr со ссылкой на информацию Министерства культуры Франции.
"Из-за аномальной жары были зафиксированы новые падения камней со сводов нефа", - говорится в сообщении Министерства.
Пока работы по предотвращению дальнейшего обрушения собора приостановлены. Еще десять дней будет идти очистка здания и прилегающей территории от загрязнения свинцом.
Реставрационные работы начнутся не раньше первого семестра 2020 года.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
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