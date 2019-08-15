Пропавший в лесу под Омском трехлетний мальчик нашелся живым

КРАСНОЯРСК, 15 авг — РИА Новости. Трехлетний мальчик, пропавший в Большереченском районе Омской области, два дня провел в лесу без еды и воды, но его удалось найти, и теперь жизни ребенка ничто не угрожает. Сейчас он находится в районной больнице.

О пропаже мальчика 13 августа сообщили его родители. Они оставили сына в машине в лесу и ушли собирать ягоды, а когда вернулись, на месте его уже не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о пропаже ребенка. Мальчика искали почти 600 человек — полицейские, сотрудники Росгвардии и других ведомств, поисковый отряд "Лиза Алерт — Омск", волонтеры, местные жители. К поискам привлекли 80 единиц транспорта, пять квадроциклов, два квадрокоптера, вездеход, а также вертолет Росгвардии и два частных самолета.

Лес условно разделили на квадраты, которые прочесывали цепочками. По всем проселочным дорогам в округе выставили наряды сотрудников ГИБДД. Местные жители вели поиски в лесу на лошадях. Операция не прекращалась и ночью.

Наконец удалось найти кепку мальчика, а затем одна из поисковых групп обнаружила и его самого — в полутора километрах от места пропажи.

"Коля найден! Жив. Спасибо всем за помощь", — говорится в публикации на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте"

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, ребенок забрел в заболоченное место. Следствие намерено проверить все обстоятельства происшествия.

Состояние ребенка

По оценке поисковиков, состояние мальчика было удовлетворительным, он мог сам ходить. Тем не менее ребенка сразу передали медикам, а затем отвезли на скорой в Большереченскую районную больницу.

Позже в правительстве Омской области журналистам рассказали, что мальчик находится в состоянии ближе к удовлетворительному.

"Во время транспортировки ребенку была начата инфузионная терапия в связи с крайней степенью обезвоживания, он был согрет, накормлен. Эти мероприятия позволили стабилизировать состояние малыша. Сейчас Коля находится в отделении анестезиологии и реанимации в Большереченской центральной районной больнице. Его осматривают врачи, проводится лабораторное и инструментальное обследование, продолжается проведение интенсивной терапии", — сказали в пресс-службе губернатора.

Кроме того, с ребенком будет работать психолог.

Продержаться два дня в тайге ребенку помогли теплые ночи, предположили в региональном главке МЧС.

"Ночные температуры во время поисков достигали плюс 15 градусов. Температура днем поднималась до 23-26 градусов. Дождей не было. Обычно в это время года температуры ниже", — сказал собеседник агентства.

Как выжить в лесу

Представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Ксения Кнорре-Дмитриева рассказала РИА Новости, что следует предусмотреть, чтобы не заблудиться в лесу, и что делать, если все же потеряешься.

Прежде всего о походе в лес следует предупредить близких. Не стоит отправлять в поход детей с пожилыми родственниками, поскольку если бабушке в лесу станет плохо, то помочь будет очень сложно.

К походу нужно обязательно подготовиться — посмотреть карты, желательно их распечатать или закачать в телефон, определить, куда вы собираетесь идти.

"Взять компас, если вы знаете, что с ним делать, взять зажигалку, спички, перекус, например шоколадку, полностью заряженный мобильный телефон и power bank к нему. Одеться в яркую одежду, у нас очень любят одеться в камуфляжную одежду – нет, необходимо надеть яркую одежду, теплую непромокаемую обувь", — сказала Кнорре-Дмитриева.

По ее словам, такой набор поможет продержаться в лесу до спасения.

"Надо взять свисток. Тоже очень важная штука, потому что очень быстро кончаются силы, если все время кричать и звать на помощь, а свистеть можно долго, и звук свистка, он очень далеко разносится", — добавила собеседница агентства.

Если человек все же заблудился, то ему нужно оставаться на месте. Особенно это касается детей, подчеркнула Кнорре-Дмитриева.

"Вот вы поняли, что не знаете, куда идти, куда делись все люди, с которыми вы шли, вы останавливаетесь и больше никуда не идете", — сказала она.

По словам эксперта, нужно ждать, не паниковать, не метаться по лесу, отнестись к ситуации спокойно и понимать, что вас обязательно хватятся. Нужно попытаться позвонить близким, а если сигнала нет — набрать 112, потому что есть большая вероятность, что звонок пройдет, даже если нет связи.