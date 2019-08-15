В Крыму осудили внесение посадившего А321 экипажа в базу "Миротворца"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета, летевшего в Крым, могли внести в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" только люди, напрочь лишенные разума, заявил РИА Новости глава общественной палаты региона Григорий Иоффе.

Самолет А321 "Уральских авиалиний" Москва – Симферополь, в четверг утром столкнулся со стаей чаек и жестко сел на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, пострадали 74 человека. Весь экипаж попал в базу данных "Миротворца" за "неоднократное нарушение границы Украины" и незаконное "перемещение людей и грузов" в Крым.

"Когда Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. Здесь мы можем говорить, что часть украинского истеблишмента видимо напрочь лишена разума", - сказал Иоффе.

По его словам, любая внештатная ситуация с самолетом во всем мире, независимо от того, в каких отношениях находятся страны, оценивается с точки зрения спасения людей.