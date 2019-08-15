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РИА Новости

В Крыму осудили внесение посадившего А321 экипажа в базу "Миротворца"

18:47 15.08.2019
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета, летевшего в Крым, могли внести в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" только люди, напрочь лишенные разума, заявил РИА Новости глава общественной палаты региона Григорий Иоффе.
Самолет А321 "Уральских авиалиний" Москва – Симферополь, в четверг утром столкнулся со стаей чаек и жестко сел на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, пострадали 74 человека. Весь экипаж попал в базу данных "Миротворца" за "неоднократное нарушение границы Украины" и незаконное "перемещение людей и грузов" в Крым.
Вид с квадрокоптера на место жесткой посадки в Подмосковье лайнера Airbus-321 авиакомпании Уральские авиалинии
Вчера, 18:24Радио
Аварийная посадка А321 в Жуковском: последние данные
"Когда Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. Здесь мы можем говорить, что часть украинского истеблишмента видимо напрочь лишена разума", - сказал Иоффе.
По его словам, любая внештатная ситуация с самолетом во всем мире, независимо от того, в каких отношениях находятся страны, оценивается с точки зрения спасения людей.
"К сожалению, на Украине видят в этом случае только самолет, который летел в Крым, а на все остальное, в том числе на людей, им плевать", - сказал Иоффе.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьРоссияПроисшествия
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