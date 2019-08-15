В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что пиратская попытка США украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре, показывает неуважение американских властей к закону.

Ранее газета Gibraltar Chronicle сообщила, что власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, задержанный в начале июля в связи с подозрениями в нарушении санкций ЕС против Сирии. Издание отметило, что решение об освобождении танкера было принято через несколько часов после того, как США попросили власти Гибралтара продлить задержание танкера.

По словам председателя Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли, США не представили в суд официальный запрос по поводу задержания танкера. Как отметила Gibraltar Chronicle, пока не известно, когда танкер покинет Гибралтар и подадут ли американские власти официальный запрос в суд о его задержании до этого момента.

"Не сумев достичь своих целей с помощью экономического терроризма, включая лишение раковых больных лекарств, США попытались злоупотребить правовой системой, чтобы украсть нашу собственность в открытом море", - написал Зариф в Twitter

"Эта попытка совершить акт пиратства свидетельствует о неуважении администрации (президента США Дональда) Трампа к закону", - заключил глава иранского МИД.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.