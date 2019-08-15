Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T18:42Z
https://ria.ru/20190815/1557549452.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155335/83/1553358331_0:310:3086:2046_1036x0_80_0_0_db13d20663ab82cfa43c6062037a0275.jpg
РИА Новости

В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1

18:42 15.08.2019
2284
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что пиратская попытка США украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре, показывает неуважение американских властей к закону.
Ранее газета Gibraltar Chronicle сообщила, что власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, задержанный в начале июля в связи с подозрениями в нарушении санкций ЕС против Сирии. Издание отметило, что решение об освобождении танкера было принято через несколько часов после того, как США попросили власти Гибралтара продлить задержание танкера.
Министерство юстиции США
Вчера, 11:59РИА Новости
Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ
По словам председателя Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли, США не представили в суд официальный запрос по поводу задержания танкера. Как отметила Gibraltar Chronicle, пока не известно, когда танкер покинет Гибралтар и подадут ли американские власти официальный запрос в суд о его задержании до этого момента.
"Не сумев достичь своих целей с помощью экономического терроризма, включая лишение раковых больных лекарств, США попытались злоупотребить правовой системой, чтобы украсть нашу собственность в открытом море", - написал Зариф в Twitter.
"Эта попытка совершить акт пиратства свидетельствует о неуважении администрации (президента США Дональда) Трампа к закону", - заключил глава иранского МИД.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
12 августа, 13:17РИА Новости
Посол России объяснил причины задержания Лондоном иранского танкера
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
8500152
Обсудить 0
Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаВеликобританияГибралтарИранСШАВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в международном аэропорту Гонконга во время акции протеста
Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге
РИА
Новости
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп пригрозил последствиями экипажу танкера Grace 1 с иранской нефтью
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сингапуре. 14 ноября 2018
Мун Чжэ Ин призвал к скорейшему проведению рабочих контактов США и КНДР
Вид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе
КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей
Лента
новостей
Флаг Израиля
Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США
Полицейский автомобиль
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Морской порт Гибралтара. Архивное фото
Танкер с иранской нефтью Grace 1 скоро покинет Гибралтар
Очистка связанных с делом об отравлении Скрипалей мест в Солсбери
Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери
Президент США Дональд Трамп
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Министерство юстиции США
Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского разработают план по "возвращению" Крыма и Донбасса
Южные Курилы
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
07:48Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
07:46"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва
Лента новостейМолния