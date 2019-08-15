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РИА Новости

Индию и Пакистан не пригласили на консультации Совбеза ООН по Кашмиру

18:40 15.08.2019
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© РИА Новости / Flickr МИД России / Перейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 15 авг – РИА Новости. Представители Индии и Пакистана не будут принимать участие в закрытых консультациях СБ ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира, намеченных на пятницу, сообщили РИА Новости в постпредстве Польши, председательствующей в Совбезе.
"Так как встреча пройдет в формате закрытых консультаций Совета, то у нас нет практики приглашать представителей соответствующих стран. Таким образом, ни представители Индии, ни представители Пакистана не будут присутствовать на завтрашнем заседании", - сообщил представитель польской миссии.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла
14 августа, 16:46РИА Новости
Посол Пакистана в России прокомментировал ситуацию с Кашмиром
По его словам, во встрече будут участвовать только представители 15 членов Совбеза.
Ранее председательствующая в СБ постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка заявляла, что заседание Совбеза ООН по запросу Китая по ситуации вокруг Индии и Пакистана пройдет, вероятнее всего, в пятницу.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир – единственный индийский штат, где большинство составляют мусульмане. В штате активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
14 августа, 14:12РИА Новости
Лавров и глава МИД Пакистана обсудили ситуацию с Кашмиром
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