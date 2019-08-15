Индию и Пакистан не пригласили на консультации Совбеза ООН по Кашмиру

ООН, 15 авг – РИА Новости. Представители Индии и Пакистана не будут принимать участие в закрытых консультациях СБ ООН по ситуации вокруг Джамму и Кашмира, намеченных на пятницу, сообщили РИА Новости в постпредстве Польши, председательствующей в Совбезе.

"Так как встреча пройдет в формате закрытых консультаций Совета, то у нас нет практики приглашать представителей соответствующих стран. Таким образом, ни представители Индии, ни представители Пакистана не будут присутствовать на завтрашнем заседании", - сообщил представитель польской миссии.

По его словам, во встрече будут участвовать только представители 15 членов Совбеза.

Ранее председательствующая в СБ постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка заявляла, что заседание Совбеза ООН по запросу Китая по ситуации вокруг Индии и Пакистана пройдет, вероятнее всего, в пятницу.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.