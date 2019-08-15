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РИА Новости

Россельхознадзор предупредил Сербию об ограничениях на ввоз персиков и слив

18:35 15.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПерсики
Персики
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Персики. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз косточковых плодов из Сербии в случае продолжающегося поступления в Россию зараженных фруктов, говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор сообщил, что ранее в четверг состоялись телефонные переговоры с директором управления по защите растений министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Небойшей Милосавлевичем, в ходе которых российское ведомство выразило обеспокоенность выявлением бурой монилиозной гнили в 12 партиях персиков, нектаринов и слив, поставленных в июле в Россию.
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"Российское ведомство в ходе переговоров сообщило, что оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз косточковых культур из Сербии в случае продолжающегося поступления в Россию зараженных фруктов", - сообщается в пресс-релизе.
Милосавлевич в свою очередь сказал, что его ведомство проведет расследование всех случаев поставок зараженной продукции, а на данный момент в рамках действующей в Сербии программы обеспечения безопасности продукции при экспорте в Россию из перечня имеющих право на торговые отношения были исключены четыре поставщика и 200 производителей фруктов.
Россельхознадзор в августе 2018 года приостановил поставки всех косточковых культур из Сербии из-за неоднократных случаев обнаружения бурой монилиозной гнили. Ограничения были сняты 27 мая 2019 года под гарантии национальной службы по карантину и защите растений Сербии и при условии, что поставки будут осуществлять только из зон, свободных от указанного заболевания.
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