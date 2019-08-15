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РИА Новости

Число пострадавших при тайфуне в Японии возросло до 40 человек

18:33 15.08.2019
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© REUTERS / KyodoМужчина во время дождя, вызванным тайфуном Кроса в Миядзаки
Мужчина во время дождя, вызванным тайфуном Кроса в Миядзаки
© REUTERS / Kyodo
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушившегося на запад Японии тайфуна "Кроса" возросло до 40 человек, сообщает агентство Киодо.
Ранее агентство сообщало о 28 пострадавших и одном погибшем.
Всего со среды по четверг в 13 префектурах Японии пострадали 40 человек, а в 15 префектурах на западе и юго-западе страны была организована эвакуация.
Агентство ранее сообщало, что 82-летний мужчина в префектуре Хиросима из-за сильного ветра и волн упал в море с лодки и был найден мертвым.
Около семи тысяч жителей районов на пути тайфуна эвакуированы из-за угроз затоплений, оползней и завалов на дорогах из-за сильных дождей. Как предупредило центральное метеорологическое агентство Японии, количество осадков может достичь 1,2 тысячи миллиметров в западных и восточных районах страны.
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