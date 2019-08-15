Число пострадавших при тайфуне в Японии возросло до 40 человек

Мужчина во время дождя, вызванным тайфуном Кроса в Миядзаки

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушившегося на запад Японии тайфуна "Кроса" возросло до 40 человек, сообщает агентство Киодо.

Ранее агентство сообщало о 28 пострадавших и одном погибшем.

Всего со среды по четверг в 13 префектурах Японии пострадали 40 человек, а в 15 префектурах на западе и юго-западе страны была организована эвакуация.

Агентство ранее сообщало, что 82-летний мужчина в префектуре Хиросима из-за сильного ветра и волн упал в море с лодки и был найден мертвым.

Около семи тысяч жителей районов на пути тайфуна эвакуированы из-за угроз затоплений, оползней и завалов на дорогах из-за сильных дождей. Как предупредило центральное метеорологическое агентство Японии, количество осадков может достичь 1,2 тысячи миллиметров в западных и восточных районах страны.