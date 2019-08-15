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РИА Новости

На Комсомольском проспекте в Москве автомобиль СК попал в аварию

18:32 15.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль Следственного комитета РФ попал в аварию на Комсомольском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, ДТП произошло на пересечении с Хамовническим валом. Машина в результате ДТП перевернулась на крышу. По словам корреспондента, второй участник аварии – мотоцикл. Он лежит примерно в 20 метрах от машины СК. Недалеко от места аварии на обочине остановились еще несколько автомобилей СК.
Движение в этом месте сильно затруднено – проехать можно лишь по одной полосе из трех.
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