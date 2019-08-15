На Комсомольском проспекте в Москве автомобиль СК попал в аварию

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль Следственного комитета РФ попал в аварию на Комсомольском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, ДТП произошло на пересечении с Хамовническим валом. Машина в результате ДТП перевернулась на крышу. По словам корреспондента, второй участник аварии – мотоцикл. Он лежит примерно в 20 метрах от машины СК. Недалеко от места аварии на обочине остановились еще несколько автомобилей СК.
Движение в этом месте сильно затруднено – проехать можно лишь по одной полосе из трех.
6 августа, 09:04РИА НовостиКрупные ДТП в России в 2019 году