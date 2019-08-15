Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T18:23Z
https://ria.ru/20190815/1557548923.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_0:173:3061:1895_1036x0_80_0_0_be4e4498aceaf656abfaa3db8c0b674e.jpg
РИА Новости

Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США

18:23 15.08.2019
1996
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Флаг Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг - РИА Новости. Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.
Ильхан Омар и Рашида Тлаиб, представляющие Демократическую партию США, собирались, по сведениям СМИ, уже в ближайшие выходные посетить Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, въехать куда можно только через территорию Израиля.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Вчера, 17:34РИА Новости
Трамп призвал запретить мусульманкам из конгресса США посещать Палестину
"Израиль решил - мы не позволим этим членам конгресса въехать в страну. Мы в принципе не пустим никого, кто отрицает наше право на существование", - цитирует радио Хотовели.
Отказать им во въезде ранее призывал президент США Дональд Трамп. В микроблоге Twitter он обвинил обеих женщин-мусульманок в ненависти к "Израилю и всему еврейскому народу".
2002001416
Обсудить 6
Дональд ТрампСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
"Израиль решил - мы не позволим..." - вообще то, сначала США публично приказали Израилю их не пускать. Решили они, решальщики))
15 августа, 18:31
llevone2017
8000531
Верное решение, нечего в Израиле делать ненавидящим Израиль и его народ.
15 августа, 18:47
Остап Бендер
1900101
Рекомендуем
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1
РИА
Новости
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского разработают план по "возвращению" Крыма и Донбасса
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп призвал запретить мусульманкам из конгресса США посещать Палестину
Лента
новостей
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат предложил приравнять скандальный сайт "Миротворец" к террористам
Флаг Гибралтара и Великобритании
Правительство Гибралтара подтвердило освобождение иранского танкера
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Южные Курилы
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Очистка связанных с делом об отравлении Скрипалей мест в Солсбери
Посольство России прокомментировало новые данные об отравлении в Солсбери
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Индию и Пакистан не пригласили на консультации Совбеза ООН по Кашмиру
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, что поможет прекратить протесты в Гонконге
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
07:48Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
07:46"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва
Лента новостейМолния