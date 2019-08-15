Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг - РИА Новости. Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.
Ильхан Омар и Рашида Тлаиб, представляющие Демократическую партию США, собирались, по сведениям СМИ, уже в ближайшие выходные посетить Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, въехать куда можно только через территорию Израиля.
"Израиль решил - мы не позволим этим членам конгресса въехать в страну. Мы в принципе не пустим никого, кто отрицает наше право на существование", - цитирует радио Хотовели.
Отказать им во въезде ранее призывал президент США Дональд Трамп. В микроблоге Twitter он обвинил обеих женщин-мусульманок в ненависти к "Израилю и всему еврейскому народу".