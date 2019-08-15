Правительство Гибралтара подтвердило освобождение иранского танкера

ЛОНДОН, 15 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Гибралтара приняло решение об освобождении иранского танкера Grace1 в соответствии с законом о санкциях ЕС, следует из заявления властей Гибралтара.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. По данным местных СМИ, 15 августа капитана и трех членов экипажа танкера освободили.

Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1 освободят в четверг. Позже стало известно, что за несколько часов до предполагаемого освобождения танкера США попросили власти Гибралтара его задержать.

Как отмечается в заявлении, власти Гибралтара получили от Ирана письменные заверения, что в случае освобождения танкера его дальнейшее использование не будет подпадать под действие санкций ЕС.

"Таким образом, Grace1 теперь освобождается из-под стражи в соответствии с Законом о санкциях в силу закона, подтвержденного сегодня днем председателем Верховного суда (Гибралтара – ред.)", - говорится в заявлении.

Гибралтар также отметил, что "лишает режим (Башара) Асада в Сирии ценной сырой нефти более чем на 140 миллионов долларов".