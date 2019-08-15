Правительство Гибралтара подтвердило освобождение иранского танкера

ЛОНДОН, 15 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Правительство Гибралтара приняло решение об освобождении иранского танкера Grace1 в соответствии с законом о санкциях ЕС, следует из заявления властей Гибралтара.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. По данным местных СМИ, 15 августа капитана и трех членов экипажа танкера освободили.
Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1 освободят в четверг. Позже стало известно, что за несколько часов до предполагаемого освобождения танкера США попросили власти Гибралтара его задержать.
Как отмечается в заявлении, власти Гибралтара получили от Ирана письменные заверения, что в случае освобождения танкера его дальнейшее использование не будет подпадать под действие санкций ЕС.
"Таким образом, Grace1 теперь освобождается из-под стражи в соответствии с Законом о санкциях в силу закона, подтвержденного сегодня днем председателем Верховного суда (Гибралтара – ред.)", - говорится в заявлении.
Гибралтар также отметил, что "лишает режим (Башара) Асада в Сирии ценной сырой нефти более чем на 140 миллионов долларов".
"Эта операция стала самой успешной на сегодняшний день реализацией европейского режима санкций. Это также является свидетельством того, что Гибралтар является юрисдикцией, которая действует в соответствии с законом и привержена международному правопорядку. Гибралтар может гордиться своей ролью в защите входа в Средиземное море и обеспечении санкций ЕС", - подчеркнули в заявлении.