Путин поручил заключить соглашение по модернизации аэродрома Левашово

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря заключить концессионное соглашение по модернизации аэродрома совместного базирования Левашово в Санкт-Петербурге.

Перечень поручений по данному вопросу опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечается, что объектами концессионного соглашения являются находящиеся в собственности РФ и расположенные на территории аэродрома здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенные для организации полетов воздушных судов.

В поручениях указывается, что от имени РФ выступает Минобороны, а концессионером является авиапредприятие "Газпром авиа". Кроме того, Путин поручил обеспечить "заключение концессионного соглашения без проведения конкурса при условии соответствия концессионера требованиям Федерального закона "О концессионных соглашениях" и "отсутствие обязательств концедента по финансированию расходов на создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанных объектов, по предоставлению концессионеру государственных гарантий, а также платы концедента по концессионному соглашению".

Согласно документу, завершить работы по реконструкции аэродрома Левашово необходимо не позднее 2022 года.

Кроме того, глава государства в рамках этого перечня поручил кабмину рассмотреть вопрос "о наделении Минобороны России полномочиями по распоряжению земельными участками, на которых размещается аэродром", а также о размещении на его территории объектов, принадлежащих концессионеру и не являющихся объектами концессионного соглашения.

Также правительству поручено рассмотреть вопрос "об отчуждении из государственной собственности земельного участка ориентировочной площадью 198 гектаров, на котором отсутствуют объекты капитального строительства и который образован при выделе из земельного участка с кадастровым номером 78:36:0013401:33".