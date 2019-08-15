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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Не допущенный до выборов Яшин пожаловался в Мосгорсуд

18:05 15.08.2019 (обновлено: 18:22 15.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНезарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Илья Яшин подал в Мосгорсуд иск по поводу своего недопуска на выборы в Мосгордуму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Она уточнила, что политик оспаривает решения окружной, городской и Центральной избирательных комиссий.
Илья Яшин
8 августа, 18:44РИА Новости
Суд арестовал Яшина на десять суток за незаконную акцию у Мосгоризбиркома
Досудебная подготовка по иску пройдет 16 августа.
Яшин, который сейчас находится под административным арестом, выступит на заседании по видеосвязи из изолятора, либо его привезут приставы.
Как стало известно 9 августа, по итогам проверки в ЦИК Яшину не хватило для регистрации 76 достоверных подписей избирателей. Кроме того, избирательные комиссии пришли к выводу, что кандидат, возглавляющий совет депутатов московского муниципального округа Красносельский, во время агитации использовал преимущества своего служебного положения. Это также является основанием для отказа в регистрации.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
14 августа, 14:41Выборы в Мосгордуму
Жириновский выступил против самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосковский городской судМосковская городская думаИлья ЯшинМоскваПолитика
Популярные комментарии
Я правильно понял. Яшин является чиновником которых так не любят навальята. Но они вышли за него на митинг?
15 августа, 19:21
Семенов Алексей
710003
Яшин, иди голодай.
15 августа, 20:08
В Вячеслав Фролов
320005
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