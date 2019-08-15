Не допущенный до выборов Яшин пожаловался в Мосгорсуд

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Илья Яшин подал в Мосгорсуд иск по поводу своего недопуска на выборы в Мосгордуму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она уточнила, что политик оспаривает решения окружной, городской и Центральной избирательных комиссий.

Досудебная подготовка по иску пройдет 16 августа.

Яшин, который сейчас находится под административным арестом, выступит на заседании по видеосвязи из изолятора, либо его привезут приставы.

Как стало известно 9 августа, по итогам проверки в ЦИК Яшину не хватило для регистрации 76 достоверных подписей избирателей. Кроме того, избирательные комиссии пришли к выводу, что кандидат, возглавляющий совет депутатов московского муниципального округа Красносельский, во время агитации использовал преимущества своего служебного положения. Это также является основанием для отказа в регистрации.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.