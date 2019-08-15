Немецкие таможенники нашли 20 тысяч евро в детских подгузниках

В сообщении ведомства отмечается, что когда мужчину спросили, привез ли с собой он большую сумму денег, он ответил отрицательно. Однако потом в ходе проверки он признался, что у него в кошельке лежит почти 8 тысяч евро. Затем таможенники осмотрели багаж мужчины, где в двух детских подгузниках обнаружили еще 20 тысяч евро наличными.