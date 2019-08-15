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РИА Новости

Немецкие таможенники нашли 20 тысяч евро в детских подгузниках

18:01 15.08.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Евро. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники немецкой таможенной службы обнаружили у авиапассажира 20 тысяч евро, которые тот спрятал в два детских подгузника, сообщил новостной портал Stuttgarter Nachrichten.
Сообщается, что во вторник 32-летнего мужчину турецкого происхождения, прилетевшего из Милана, остановили при прохождении контроля в аэропорту Штутгарта. Он хотел покинуть зону получения багажа через зеленый коридор, пытаясь избежать декларации большой суммы денег.
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В сообщении ведомства отмечается, что когда мужчину спросили, привез ли с собой он большую сумму денег, он ответил отрицательно. Однако потом в ходе проверки он признался, что у него в кошельке лежит почти 8 тысяч евро. Затем таможенники осмотрели багаж мужчины, где в двух детских подгузниках обнаружили еще 20 тысяч евро наличными.
Согласно сообщению, мужчина смог доказать, что он везет эти деньги нескольким соотечественникам, проживающим в Германии, поэтому таможенная служба не возбудила дело о возможном отмывании денег. Тем не менее, мужчине все же пришлось заплатить штраф в размере 3,6 тысячи евро.
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