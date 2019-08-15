Коллега рассказал о командире экстренно севшего в Жуковском А321

САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Командир самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который в четверг совершил экстренную посадку в Подмосковье, ранее работал юристом в Сызрани, но всегда мечтал стать пилотом, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на его бывшего коллегу.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 74 человека, в том числе 19 детей.

По данным пресс-службы администрации Сызрани, командир самолета ранее несколько лет работал юристом в городском фонде жилья и ипотеки, а также являлся заместителем руководителя автономии татар Сызрани. "Дамир Юсупов всегда был очень отзывчивым человеком, но мечтал сменить профессию и стать пилотом", - цитирует пресс-служба руководителя фонда Ильсура Гильманова.

По информации пресс-службы, в 90-х годах семья Юсупова переехала в Сызрань, но при этом он все время грезил небом, поэтому в 33 года окончил с отличием летное училище. По данным пресс-службы, Юсупов стал командиром год назад, в Сызрани у него остались родственники, хотя сам он в настоящее время живет в Екатеринбурге.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем аккаунте в Instagram написал, что пилоты сотворили "настоящее чудо". "Несмотря на неработающие двигатели, полный бак горючего и убранные шасси, пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин не растерялись и посадили самолет на ближайшем поле. Жертв удалось избежать", - отметил он.