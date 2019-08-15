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РИА Новости

Танкер с иранской нефтью Grace 1 скоро покинет Гибралтар

18:00 15.08.2019 (обновлено: 20:27 15.08.2019)
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© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкМорской порт Гибралтара. Архивное фото
Морской порт Гибралтара. Архивное фото
© РИА Новости / Ольга Головко
Перейти в фотобанк
Морской порт Гибралтара. Архивное фото. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 авг - РИА Новости. Танкер с иранской нефтью Grace 1 вскоре покинет Гибралтар, подготовка к его плаванию была проведена заранее, сообщил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.
"Усилиями предыдущих дней были проведены подготовительные работы, необходимые для передвижения танкера в свободное море. Судно скоро покинет район Гибралтара", - сообщил посол в Twitter.
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В свою очередь, замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами со ссылкой на владельца судна сообщил местному агентству Mehr, что после освобождения танкер направится в порты Средиземного моря. Куда именно, он не уточнил.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.
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