Танкер с иранской нефтью Grace 1 скоро покинет Гибралтар

ТЕГЕРАН, 15 авг - РИА Новости. Танкер с иранской нефтью Grace 1 вскоре покинет Гибралтар, подготовка к его плаванию была проведена заранее, сообщил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.

В МИД России прокомментировали задержание танкера в Гибралтаре

В МИД России прокомментировали задержание танкера в Гибралтаре

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.