Танкер с иранской нефтью Grace 1 скоро покинет Гибралтар

ТЕГЕРАН, 15 авг - РИА Новости. Танкер с иранской нефтью Grace 1 вскоре покинет Гибралтар, подготовка к его плаванию была проведена заранее, сообщил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.
"Усилиями предыдущих дней были проведены подготовительные работы, необходимые для передвижения танкера в свободное море. Судно скоро покинет район Гибралтара", - сообщил посол в Twitter.
В свою очередь, замглавы организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами со ссылкой на владельца судна сообщил местному агентству Mehr, что после освобождения танкер направится в порты Средиземного моря. Куда именно, он не уточнил.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа.