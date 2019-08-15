На трассе "Дон" иномарка врезалась в приехавшие на ДТП машины ДПС и скорой

ВОЛГОГРАД, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль столкнулся со стоящими на обочине машинами полиции и скорой помощи, которые приехали на место ранее случившегося ДТП на трассе под Ростовом-на-Дону, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По информации ведомства, сегодня утром на 917-м километре трассы "Дон" в Каменском районе Ростовской области водитель Hyundai Starex, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину ДПС, которая приехала на ранее случившееся ДТП, а полицейский автомобиль по инерции уже столкнулся со стоящей рядом машиной скорой помощи.