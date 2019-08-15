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РИА Новости

На трассе "Дон" иномарка врезалась в приехавшие на ДТП машины ДПС и скорой

17:52 15.08.2019 (обновлено: 08:25 16.08.2019)
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© Фото : Сайт города Ростова-на-ДонуПоследствия ДТП на 917-м километре трассы "Дон" в Каменском районе Ростовской области
Последствия ДТП на 917-м километре трассы Дон в Каменском районе Ростовской области
© Фото : Сайт города Ростова-на-Дону
Последствия ДТП на 917-м километре трассы "Дон" в Каменском районе Ростовской области
ВОЛГОГРАД, 15 авг - РИА Новости. Автомобиль столкнулся со стоящими на обочине машинами полиции и скорой помощи, которые приехали на место ранее случившегося ДТП на трассе под Ростовом-на-Дону, сообщили РИА Новости в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По информации ведомства, сегодня утром на 917-м километре трассы "Дон" в Каменском районе Ростовской области водитель Hyundai Starex, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину ДПС, которая приехала на ранее случившееся ДТП, а полицейский автомобиль по инерции уже столкнулся со стоящей рядом машиной скорой помощи.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"В результате случившегося в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены три человека: водитель автомобиля водитель Hyundai Starex, а также водитель и фельдшер скорой помощи", - сообщили РИА Новости в полиции.
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Трасса М4Ростовская областьПроисшествия
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