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РИА Новости

В "Лиза Алерт" рассказали, зачем брать в лес свисток

17:47 15.08.2019
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© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"Сотрудник отряда "Лиза Алерт"
Сотрудник отряда Лиза Алерт
© Фото : предоставлено "Лизой Алерт"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Свисток стоит брать с собой при походе в лес, чтобы не заблудиться: его звук разносится дальше крика, всё же потерявшись в лесу, нужно оставаться на месте, а не продолжать блуждать, рассказала РИА Новости Ксения Кнорре-Дмитриева - представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", принимавшего участие в поиске пропавшего в Омской области мальчика.
Ранее сообщалось, что трехлетний мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью. Мальчик был найден 15 августа, его жизни ничего не угрожает.
Как рассказала Кнорре-Дмитриева, идя в лес, нужно предупредить об этом близких. Не стоит отправлять в лес детей с пожилыми родственниками, поскольку если "бабушке в лесу станет плохо, к сожалению, это проблемная ситуация, здесь очень сложно будет помочь".
К походу нужно обязательно подготовиться - посмотреть карты, желательно их распечатать, если есть такая возможность, закачать в телефон, определить, куда вы собираетесь идти.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
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"Взять компас, если вы знаете, что с ним делать, взять зажигалку, спички, перекус, например, шоколадку, полностью заряженный мобильный телефон и power bank к нему. Одеться в яркую одежду, у нас очень любят одеться в камуфляжную одежду – нет, необходимо (надеть - ред.) яркую одежду, теплую непромокаемую обувь", - сказала она.
По ее словам, такой набор поможет продержаться в лесу до момента спасения.
"Надо взять свисток. Тоже очень важная штука, потому что очень быстро кончаются силы, если все время кричать и звать на помощь, а свистеть можно долго, и звук свистка, он очень далеко разносится", - отметила Кнорре-Дмитриева.
"Если вы потерялись, это особенно важно для детей, их этому надо обязательно научить - оставайтесь на месте. Вот вы поняли, что не знаете, куда идти, куда делись все люди, с которыми вы шли, вы останавливаетесь и больше никуда не идете", - заявила эксперт.
По ее словам, необходимо ждать, не паниковать, не метаться по лесу, отнестись к ситуации спокойно и понимать, "что вас обязательно хватятся". Нужно попытаться позвонить близким, а если сигнала нет - набрать 112, потому что есть большая вероятность, что звонок пройдет, даже если нет связи.
Кнорре-Дмитриева порекомендовала на время ожидания занять себя делами - развести костер, просушить одежду, если требуется, накидать лапника, чтобы сделать навес. Она отметила, что важно беречься от переохлаждения - ночью спать на ветках или наваленном лапнике, а не на земле.
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
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