Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T17:51Z
https://ria.ru/20190815/1557547693.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149637/45/1496374562_0:0:5184:2916_1036x0_80_0_0_62f4f9de25dca4b191e963ad8f17099f.jpg
РИА Новости

Посол Ирана в Лондоне подтвердил освобождение танкера Grace 1

17:43 15.08.2019 (обновлено: 17:51 15.08.2019)
1268
© РИА Новости / Елена ШестернинаФлаг Гибралтара и Великобритании
Флаг Гибралтара и Великобритании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Флаг Гибралтара и Великобритании. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 15 авг – РИА Новости. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад подтвердил освобождение танкера с иранской нефтью Grace 1, задержанного более месяца назад в Гибралтаре.
"Решением властей Гибралтара и после подтверждения со стороны суда, незаконно задержанный танкер с иранской нефтью освобожден", - написал Баидинежад в Twitter.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. По данным местных СМИ, 15 августа капитана и трех членов экипажа танкера освободили.
Здание Министерства иностранных дел РФ
5 июля, 19:43РИА Новости
В МИД России прокомментировали задержание танкера в Гибралтаре
1600000
Обсудить 1
ГибралтарИранВ мире
Рекомендуем
Флаг Гибралтара и Великобритании
Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер
РИА
Новости
Морской порт Гибралтара. Архивное фото
Танкер с иранской нефтью Grace 1 скоро покинет Гибралтар
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Россия подписала договор с Венесуэлой о визитах военных кораблей
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф
В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп пригрозил последствиями экипажу танкера Grace 1 с иранской нефтью
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, что поможет прекратить протесты в Гонконге
Флаг Израиля
Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Доктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и географии географического факультета МГУ, заслуженный профессор МГУ, академик РАЕН Юрий Симонов
Умер академик РАЕН географ Юрий Симонов
Здание Министерства иностранных дел РФ
США пытаются уклониться от продления СНВ, заявили в МИД
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского разработают план по "возвращению" Крыма и Донбасса
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
В ВОЗ назвали число погибших из-за Эболы в ДРК за год
Евро
Немецкие таможенники нашли 20 тысяч евро в детских подгузниках
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Индию и Пакистан не пригласили на консультации Совбеза ООН по Кашмиру
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп призвал запретить мусульманкам из конгресса США посещать Палестину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
07:48Площадь пожаров в лесах Иркутской области сократилась на 50 тысяч гектаров
Лента новостейМолния