Посол Ирана в Лондоне подтвердил освобождение танкера Grace 1

ТЕГЕРАН, 15 авг – РИА Новости. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад подтвердил освобождение танкера с иранской нефтью Grace 1, задержанного более месяца назад в Гибралтаре.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. По данным местных СМИ, 15 августа капитана и трех членов экипажа танкера освободили.