Умер академик РАЕН географ Юрий Симонов

"Московский университет благодарен Юрию Гавриловичу за вклад в развитие университета, в развитие науки. Благодарен за учеников, которые посвятили себя науке с его подачи и продолжают его дело в МГУ и ведущих мировых институтах. Позвольте выразить соболезнования родственникам Юрия Гавриловича. И я, и каждый, кому выпала честь быть знакомым с Юрием Гавриловичем, скорбим вместе с вами", - добавил Садовничий.