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РИА Новости

Умер академик РАЕН географ Юрий Симонов

17:41 15.08.2019
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© Фото : Географический факультет МГУДоктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и географии географического факультета МГУ, заслуженный профессор МГУ, академик РАЕН Юрий Симонов
Доктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и географии географического факультета МГУ, заслуженный профессор МГУ, академик РАЕН Юрий Симонов
© Фото : Географический факультет МГУ
Доктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и географии географического факультета МГУ, заслуженный профессор МГУ, академик РАЕН Юрий Симонов. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Доктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и географии географического факультета МГУ, заслуженный профессор МГУ, академик РАЕН Юрий Симонов скончался на 97-м году жизни, сообщает пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова.
"Четырнадцатого августа 2019 года на 97-м году жизни скончался Юрий Гаврилович Симонов", - говорится в сообщении.
Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что Симонов обладал незаурядным научным чутьем: еще будучи недавним выпускником, он собирал материал для кандидатской диссертации в Сибири, где комплексно исследовал рельеф местности и пришел к выводу, что строившаяся часть города Канска может оказаться в районе подтопления во время сильных разливов.
"Увы, мнение молодого ученого проигнорировали, и его опасения вскоре оправдались", - цитирует пресс-служба Садовничего.
Он также отметил, что Юрий Гаврилович создал выдающуюся школу геоморфологов в стенах МГУ, его работы ценили далеко за рамками университета и даже России.
"Московский университет благодарен Юрию Гавриловичу за вклад в развитие университета, в развитие науки. Благодарен за учеников, которые посвятили себя науке с его подачи и продолжают его дело в МГУ и ведущих мировых институтах. Позвольте выразить соболезнования родственникам Юрия Гавриловича. И я, и каждый, кому выпала честь быть знакомым с Юрием Гавриловичем, скорбим вместе с вами", - добавил Садовничий.
Как уточняют в пресс-службе, прощание с Симоновым состоится в понедельник 19 августа в 11.30 в морге 1-й Градской больницы.
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Российская академия естественных наукМоскваРИА НаукаОбщество
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