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РИА Новости

В ВОЗ назвали число погибших из-за Эболы в ДРК за год

17:37 15.08.2019
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© Фото : Victor Laken, IFRCМедики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
© Фото : Victor Laken, IFRC
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Свыше 1,9 тысячи человек погибли с июля прошлого года из-за вируса лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения в ДРК.
Ранее со ссылкой на конголезский минздрав сообщалось, что зафиксировано более 2,5 тысячи случаев заражения вирусом, 1676 человек погибли и 700 выздоровели.
"По состоянию на 14 августа с данными, предоставленными до 13 августа 2019 года. Совокупный итог: 2842 случая (заражения), среди которых 2748 подтвержденных и 94 возможных, включая 1905 погибших и 844 выживших", - сообщила организация в Twitter.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в ДР Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.
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вирус ЭболаВОЗДемократическая Республика КонгоВ мире
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