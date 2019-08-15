В ВОЗ назвали число погибших из-за Эболы в ДРК за год

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Свыше 1,9 тысячи человек погибли с июля прошлого года из-за вируса лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения в ДРК.

Ранее со ссылкой на конголезский минздрав сообщалось, что зафиксировано более 2,5 тысячи случаев заражения вирусом, 1676 человек погибли и 700 выздоровели.

"По состоянию на 14 августа с данными, предоставленными до 13 августа 2019 года. Совокупный итог: 2842 случая (заражения), среди которых 2748 подтвержденных и 94 возможных, включая 1905 погибших и 844 выживших", - сообщила организация в Twitter.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.