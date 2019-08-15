Около 50 пассажиров аварийно севшего в Подмосковье А321 сдали билеты

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Около 50 пассажиров самолета, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, решили сдать билеты и отказаться от полета, заявил журналистам первый заместитель генерального директора авиационного холдинга "Рампорт", куда входит аэропорт Жуковский, Евгений Солодилин.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"Порядка 50 пассажиров вернули билеты. Здесь совместно с аэропортом и авиакомпанией было организован возврат денежных средств за билеты", - сказал Солодилин.

Ранее он отметил, что семь пассажиров в 16.40 вылетели из Жуковского в Симферополь другим рейсом, 39 пассажиров были отправлены в аэропорт Домодедово, их разместили в гостинице, и в 20.25 спецрейсом они вылетят в крымскую столицу.