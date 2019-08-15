Семь пассажиров севшего в поле А321 вылетели в Симферополь

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Семь человек с рейса "Уральских авиалиний", жестко севшего на кукурузное поле близ аэропорта Жуковский, уже вылетели в Симферополь другим бортом, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора авиационного холдинга "Рампорт", куда входит аэропорт Жуковский, Евгений Солодилин.

"Семь человек в 16:40 вылетели из аэропорта Жуковский в Симферополь другим рейсом, 39 пассажиров практически сразу были отправлены в аэропорт Домодедово, их разместили в гостинице, и в 20 часов 25 минут эти пассажиры специальным рейсом, предоставленным "Уральскими авиалиниями" вылетят в Симферополь", - рассказал Солодилин.

Еще 30 человек, по словам Солодилина, должны "в ближайшее время" прибыть в аэропорт Домодедово, чтобы вылететь спецрейсом. Кроме этого, отметил представитель Жуковского, 57 человек сдали билеты.

Остальные пассажиры перенесли вылет на ближайшие дни, отметил представитель аэропорта.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.