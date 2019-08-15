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РИА Новости

Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер

17:25 15.08.2019 (обновлено: 17:54 15.08.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаФлаг Гибралтара и Великобритании
Флаг Гибралтара и Великобритании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Флаг Гибралтара и Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, задержанный в начале июля в связи с подозрениями в нарушении санкций ЕС против Сирии, сообщает газета Gibraltar Chronicle.
Издание отмечает, что решение об освобождении танкера было принято через несколько часов после того, как США попросили власти Гибралтара продлить задержание танкера. Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг.
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Как заявил председатель Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли, США не представили в суд официальный запрос по поводу задержания танкера. По его словам, "никаких ходатайств в связи с письмом-запросом США (об оказании взаимной правовой помощи) не было". Пока не известно, когда танкер покинет Гибралтар и подадут ли американские власти официальный запрос в суд о его задержании до этого момента, отмечает издание.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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