Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T17:27Z
https://ria.ru/20190815/1557546835.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150037/57/1500375705_0:198:3000:1886_1036x0_80_0_0_2ae7fa36f3f934022928901a1da125e3.jpg
РИА Новости

В Microsoft объяснили сбор голосовых данных пользователей

17:22 15.08.2019 (обновлено: 17:27 15.08.2019)
1521
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
© AP Photo / Michel Euler
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Microsoft собирает голосовые данные только с разрешения пользователей и лишь для того, чтобы улучшать работу голосовых сервисов, при этом данные пользователей обезличены, что обеспечивает конфиденциальность, заявил РИА Новости представитель компании.
Ранее издание Vice сообщало, что подрядчики Microsoft прослушивают аудиозаписи, полученные через программы компании. Как отмечает издание, Microsoft обновила свою политику использования личных данных, добавив туда согласие пользователя на обработку аудиозаписей. В новой редакции документа говорится, что компания может обрабатывать их как автоматически, так и вручную (человеком).
Девушка со смартфоном и банковской картой
14 августа, 16:56РИА Новости
В Совбезе предупредили об исчезновении анонимности устройств в интернете
"Microsoft собирает голосовые данные для того, чтобы обеспечивать и улучшать работу голосовых сервисов - таких как, к примеру, поиск, распознавание голосовых команд, транскрибация (перевод речи из аудио или видео в текст – ред.) и перевод речи. Microsoft всегда запрашивает разрешение, прежде чем начать сбор и использование данных", - сказал РИА Новости представитель Microsoft.
Он отметил при этом, что в некоторых случаях для помощи в улучшении работы голосовых сервисов корпорация привлекает подрядчиков, однако при этом компания предпринимает меры защиты конфиденциальности пользователей.
Логотип компании Apple
9 августа, 09:08РИА Новости
В Apple прокомментировали расследование ФАС
"При этом мы предпринимаем обязательные действия по деидентификации данных, заключаем соглашения о неразглашении с этими компаниями и их сотрудниками, чтобы защитить конфиденциальность наших клиентов, и требуем от подрядчиков соответствия высоким стандартам конфиденциальности, установленным европейским законодательством. Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процессов и помочь пользователям делать более осознанный выбор", - также сказал представитель Microsoft.
"В связи с возникшей ситуацией мы осознали, что необходимо лучше информировать пользователей о том, что в работе с этой информацией иногда могут быть задействованы люди. Поэтому мы обновили наше положение о конфиденциальности и раздел часто задаваемых вопросов о продуктах. Мы продолжим работать над повышением прозрачности", – заключил представитель Microsoft.
0600106
Обсудить 1
Microsoft CorporationМоскваТехнологии
Рекомендуем
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp на Android появилась новая функция
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, что поможет прекратить протесты в Гонконге
Офис российской интернет-компании Яндекс
В ЕР предложили "Яндексу" пересмотреть алгоритм подбора новостей
Флаг Гибралтара и Великобритании
Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер
Лента
новостей
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
Депутат прокомментировал новую методику по установке дорожных камер
Логотип Газпромбанка
Газпромбанк получил предложение "Мечела" о реструктуризации долга
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Россия подписала договор с Венесуэлой о визитах военных кораблей
Пассажиры самолета А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, который совершил аварийную посадку в Подмосковье
Минприроды настаивает на проверке по свалкам в районе аэропорта Жуковский
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО
Девушка со смартфоном и банковской картой
В Совбезе предупредили об исчезновении анонимности устройств в интернете
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского разработают план по "возвращению" Крыма и Донбасса
Заседание Московской городской избирательной комиссии
Глава Мосгоризбиркома ответил Зюганову на требование отставки
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Девушки снимают селфи на смартфон
Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь
Экс-замглавы администрации Януковича подал в суд на Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
Лента новостейМолния