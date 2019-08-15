Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Москва не заинтересована в новых "ракетных кризисах" и не будет развертывать наземные ракеты средней и меньше дальности ни в Европе, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если этого не сделают США, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"Считали бы логичным шагом по обеспечению предсказуемости и созданию конструктивной основы для дальнейшего диалога встречный мораторий со стороны США и их союзников. Однако интереса к такому решению у наших американских коллег мы пока не наблюдаем", — сказал он.

Так дипломат прокомментировал слова американского посла в России Джона Хантсмана, который заявил, что Вашингтон не планирует размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, а если системы этого класса потребуются, то, согласно позиции Пентагона, их, скорее всего, разместят на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ермаков отметил, что "американские пробросы" о возможности размещения ракет в каком-либо регионе мира "не могут не вызывать самого серьезного беспокойства". Хантсман, по его словам, не первый, кто говорил о возможном появлении ракет в Азии.

"На эту тему уже некоторое время рассуждают высокопоставленные военные США. В частности, об этом прямо говорил министр обороны Марк Эспер. На днях в том же ключе отметилась и старший замгоссекретаря Андреа Томпсон. Более того, в контактах с нами американцы даже не скрывали, что фактор Китая был ключевым для США при принятии решения о выходе из ДРСМД", — резюмировал Ермаков.

Прекращение ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный СССР и США в 1987-м, прекратил действие 2 августа этого года по инициативе Вашингтона. В тот же день Пентагон заявил, что начнет разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.

Об одностороннем выходе из ДРСМД США объявили в начале года, обвинив Россию в его длительном нарушении. Камнем преткновения стала ракета 9М729 — модернизированная версия ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Москва отрицает эти обвинения и даже показала ракету иностранным пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу не приехали.