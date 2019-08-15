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РИА Новости

Россия призвала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии

17:20 15.08.2019 (обновлено: 18:26 15.08.2019)
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© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Москва не заинтересована в новых "ракетных кризисах" и не будет развертывать наземные ракеты средней и меньше дальности ни в Европе, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если этого не сделают США, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
"Считали бы логичным шагом по обеспечению предсказуемости и созданию конструктивной основы для дальнейшего диалога встречный мораторий со стороны США и их союзников. Однако интереса к такому решению у наших американских коллег мы пока не наблюдаем", — сказал он.
Так дипломат прокомментировал слова американского посла в России Джона Хантсмана, который заявил, что Вашингтон не планирует размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, а если системы этого класса потребуются, то, согласно позиции Пентагона, их, скорее всего, разместят на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ермаков отметил, что "американские пробросы" о возможности размещения ракет в каком-либо регионе мира "не могут не вызывать самого серьезного беспокойства". Хантсман, по его словам, не первый, кто говорил о возможном появлении ракет в Азии.
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в Кауаи (Гавайи, США)
7 августа, 16:15Сказано в эфире - Радио Sputnik
"А вдруг сработает?" США пытаются втянуть Россию в гонку вооруженийВашингтон втягивает Москву в серьезную гонку вооружений, заявили в Совфеде. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов высказал свою точку зрения по этому вопросу.
"На эту тему уже некоторое время рассуждают высокопоставленные военные США. В частности, об этом прямо говорил министр обороны Марк Эспер. На днях в том же ключе отметилась и старший замгоссекретаря Андреа Томпсон. Более того, в контактах с нами американцы даже не скрывали, что фактор Китая был ключевым для США при принятии решения о выходе из ДРСМД", — резюмировал Ермаков.

Прекращение ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный СССР и США в 1987-м, прекратил действие 2 августа этого года по инициативе Вашингтона. В тот же день Пентагон заявил, что начнет разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.
Ракетный комплекс Искандер-М
5 августа, 08:00РИА Новости
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
Об одностороннем выходе из ДРСМД США объявили в начале года, обвинив Россию в его длительном нарушении. Камнем преткновения стала ракета 9М729 — модернизированная версия ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Москва отрицает эти обвинения и даже показала ракету иностранным пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу не приехали.
В ответ на действия Вашингтона Москва также приостановила участие в договоре. Российские власти не раз заявляли, что полностью соблюдают условия ДРСМД, но у них есть весьма серьезные вопросы по поводу их выполнения американцами. Выход США из ДРСМД в российском МИД назвали серьезнейшей ошибкой.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД РФЕвропаРоссияБезопасностьВ мире
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