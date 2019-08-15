В МГИК уточнили, когда материалы по подделкам подписей направят в СК

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Материалы по подделкам подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму направят в Следственный комитет после выборов, рассказал РИА Новости глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Ранее он заявил журналистам, что Мосгоризбирком направит в следственные органы все материалы по подделкам подписей, но не уточнил срок.

"Выборы проведем. Надо ими сейчас заниматься, но как отправим - сразу сообщим", - сказал Горбунов.

Ранее глава ЦИК Николай Булаев заявлял, что наличие недостоверных подписей стало главной причиной для отказа в регистрации практически для всех кандидатов в Мосгордуму.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.