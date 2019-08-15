Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T17:18Z
https://ria.ru/20190815/1557546526.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155754/62/1557546244_0:64:2226:1316_1036x0_80_0_0_a7348c8d43055bafb1ef46b490173051.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В МГИК уточнили, когда материалы по подделкам подписей направят в СК

17:18 15.08.2019
351
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗаседание Московской городской избирательной комиссии
Заседание Московской городской избирательной комиссии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Заседание Московской городской избирательной комиссии. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Материалы по подделкам подписей незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму направят в Следственный комитет после выборов, рассказал РИА Новости глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Ранее он заявил журналистам, что Мосгоризбирком направит в следственные органы все материалы по подделкам подписей, но не уточнил срок.
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
2 августа, 12:19РИА Новости
Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
"Выборы проведем. Надо ими сейчас заниматься, но как отправим - сразу сообщим", - сказал Горбунов.
Ранее глава ЦИК Николай Булаев заявлял, что наличие недостоверных подписей стало главной причиной для отказа в регистрации практически для всех кандидатов в Мосгордуму.
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
6 августа, 23:00РИА Новости
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
2 августа, 08:00Выборы в Мосгордуму
Выборы в Москве: соблюдение закона и претензия на исключительность
1200000
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновСледственный комитет РФМосковская городская думаМоскваПолитика
Рекомендуем
Заседание Московской городской избирательной комиссии
Глава Мосгоризбиркома ответил Зюганову на требование отставки
РИА
Новости
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь во время акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу. 17 июля 2019
Не допущенный до выборов Яшин пожаловался в Мосгорсуд
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, что поможет прекратить протесты в Гонконге
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
В ЦИК рассказали о методах сбора подписей кандидатами в депутаты Мосгордумы
Лента
новостей
Офис российской интернет-компании Яндекс
В ЕР предложили "Яндексу" пересмотреть алгоритм подбора новостей
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
Досрочные выборы в МГД впервые будут проходить в воскресенье
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Росгвардейцы смогут проголосовать на выборах в МГД на два часа раньше
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
ЦИК: кампанию в Мосгордуму использовали для создания проблемы в обществе
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов на заседании Московской городской избирательной комиссии.
МГИК отправит материалы по подделкам подписей в следственные органы
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь
Экс-замглавы администрации Януковича подал в суд на Порошенко
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Россия подписала договор с Венесуэлой о визитах военных кораблей
Полиция
В Котельниках мужчина устроил стрельбу в парикмахерской, сообщил источник
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
В Москве согласовали только акцию КПРФ из трех заявленных на 17 августа
Зал судебных заседаний
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
В Microsoft объяснили сбор голосовых данных пользователей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
07:59Посадивший аварийный A321 в подмосковном поле пилот вернулся в Екатеринбург
Лента новостейМолния