В Росавиации рассказали о состоянии пилотов севшего в поле А321

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", экстренно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных травм, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что врачи отслеживали состояние летчиков прямо на месте происшествия, затем началось углубленное медобследование, психологическое состояние удовлетворительное.

"Я спросил пилотов, как у них будущие намерения, вернутся ли они. <…> Они оба в один голос сказали: "Конечно, ждем с нетерпением возвращения в небо", — добавил Нерадько.

Он подчеркнул, что летчики вновь сядут за штурвалы, как только разрешат врачи.

Приземление в кукурузном поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, это привело к перебоям в их работе. Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Самолет благополучно приземлился с убранным шасси и выключенными двигателями.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, также для расследования сформирована специальная комиссия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время пилотов лайнера представят к государственным наградам.