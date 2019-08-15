В Росавиации рассказали о состоянии пилотов севшего в поле А321

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пилоты самолета A321 "Уральских авиалиний", экстренно приземлившегося в кукурузном поле в Подмосковье, не получили серьезных травм, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что врачи отслеживали состояние летчиков прямо на месте происшествия, затем началось углубленное медобследование, психологическое состояние удовлетворительное.
"Я спросил пилотов, как у них будущие намерения, вернутся ли они. <…> Они оба в один голос сказали: "Конечно, ждем с нетерпением возвращения в небо", — добавил Нерадько.
Он подчеркнул, что летчики вновь сядут за штурвалы, как только разрешат врачи.
Приземление в кукурузном поле
Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, это привело к перебоям в их работе. Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Самолет благополучно приземлился с убранным шасси и выключенными двигателями.
Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, также для расследования сформирована специальная комиссия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время пилотов лайнера представят к государственным наградам.
Представитель "Уральских авиалиний" рассказал РИА Новости, что самолет восстановлению не подлежит.