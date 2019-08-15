В Новочебоксарске откроется детский технопарк "Кванториум"

ЧЕБОКСАРЫ, 15 авг – РИА Новости. Детский технопарк "Кванториум" откроется в 2019 году в Новочебоксарске, на его создание будет направлено 107,4 миллиона рублей в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Новый "Кванториум" будет создан на базе Новочебоксарского химико-механического техникума.

"Более 800 юных новочебоксарцев будут осваивать здесь самые современные технологии под руководством высококвалифицированных наставников. В технопарке будут реализовываться проектно-ориентированные образовательные программы в шести объединениях (квантумах) научно-технического и естественнонаучного направлений: Биоквантум, Наноквантум, Энерджиквантум, AR/VR-квантум (виртуальной и дополненной реальности), IT-квантум и Хайтек цех", - сказал собеседник агентства.

По его словам, образовательная программа каждого направления технопарка делится на модули по возрастающей сложности и состоит из базового курса и долгосрочной программы.

"Основная задача базового курса – привлечь детей к исследовательской и изобретательской деятельности, показать, что выбранное ими образовательное направление интересно и перспективно, уникально. На этом уровне дети обязательно должны научиться делать что-то своими руками, работать с приборами и оборудованием – hard skills, а также приобрести навыки, которые очень важны как для участия в коллективных проектах, так и для жизни в социуме – soft skills", - процитировали руководителя "Кванториума" Наталию Петрову в пресс-службе Минобразования Чувашии.

По ее словам, обучение детей по долгосрочной программе предполагает специализацию по выбранному образовательному направлению и формирование проектных команд. Все разработанные командами проекты будут представлены на региональном уровне, а авторы лучших работ представят Чувашию на всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах.

Кроме того, педагоги "Кванториума" проведут в технопарке ознакомительные экскурсии и мастер-классы, а также выездные мастер-классы в школах города.