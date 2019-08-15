Депутат прокомментировал новую методику по установке дорожных камер

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новая методика Минтранса по установке дорожных камер кардинально не решит проблему безопасности на дорогах – необходимо, чтобы водители видели уведомления о разных типах камер на протяжении всего своего пути, тогда это повлияет на снижение скоростного режима, считает депутат Госдумы, координатор проекта ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на документ сообщил, что Минтранс РФ разработал новые методические рекомендации по размещению дорожных камер. По данным издания, владельцам дорог рекомендовано размещать в сети информацию о расстановке камер, но если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах, как обычные стационарные приборы. В Минтрансе РИА Новости подтвердили эту информацию, добавив, что методика в настоящее время дорабатывается.

"По сути, документ направлен на то, чтобы узаконить текущую ситуацию на дорогах. Кардинально это проблему с безопасностью не решит", – цитирует пресс-служба ОНФ слова Васильева.

Он напомнил, что в начале августа направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, где подчеркнул, что не только стационарные, но и переносные камеры должны быть обозначены предупреждающими знаками и разметкой. Тем не менее, в рекомендациях Минтранса ничего не сказано об участках дороги с переносными камерами. "Важно, чтобы весь участок дороги был промаркирован. Тогда это повлияет на снижение скоростного режима", – подчеркнул Васильев.