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РИА Новости

Депутат прокомментировал новую методику по установке дорожных камер

17:12 15.08.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовКамера фиксации нарушений правил дорожного движения
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новая методика Минтранса по установке дорожных камер кардинально не решит проблему безопасности на дорогах – необходимо, чтобы водители видели уведомления о разных типах камер на протяжении всего своего пути, тогда это повлияет на снижение скоростного режима, считает депутат Госдумы, координатор проекта ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Александр Васильев.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на документ сообщил, что Минтранс РФ разработал новые методические рекомендации по размещению дорожных камер. По данным издания, владельцам дорог рекомендовано размещать в сети информацию о расстановке камер, но если используются муляжи, то они должны быть обозначены на картах, как обычные стационарные приборы. В Минтрансе РИА Новости подтвердили эту информацию, добавив, что методика в настоящее время дорабатывается.
"По сути, документ направлен на то, чтобы узаконить текущую ситуацию на дорогах. Кардинально это проблему с безопасностью не решит", – цитирует пресс-служба ОНФ слова Васильева.
Он напомнил, что в начале августа направил письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, где подчеркнул, что не только стационарные, но и переносные камеры должны быть обозначены предупреждающими знаками и разметкой. Тем не менее, в рекомендациях Минтранса ничего не сказано об участках дороги с переносными камерами. "Важно, чтобы весь участок дороги был промаркирован. Тогда это повлияет на снижение скоростного режима", – подчеркнул Васильев.
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При этом, по словам Васильева, дорожные камеры лишь косвенно влияют на безопасность, поскольку невозможно поставить их на каждом углу. В результате, водители будут притормаживать там, где находятся камеры, а потом снова разгоняться, пояснил он. Важно установить камеры там, где действительно опасно превысить скорость, проехать на красный сигнал светофора, либо, наоборот, остановиться, уверен эксперт.
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Александр Васильев (депутат)Общероссийский народный фронтГосдума РФРоссияОбщество
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