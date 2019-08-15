Расшифровку самописцев аварийно севшего А321 завершат в течение трех дней

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Расшифровка самописцев самолета А321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, будет завершена в течение трех дней, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
"Бортовые самописцы сняты с борта воздушного судна. Воздушное судно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займет кратчайшее время. Думаю, что в течение трех дней расшифровка будет завершена", - сообщил Нерадько в эфире телеканала "Россия 24".