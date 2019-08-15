Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T20:52Z
https://ria.ru/20190815/1557546069.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155754/28/1557542896_0:0:1921:1080_1036x0_80_0_0_389b489bfd27e15c6fce13ddaaff6b66.jpg
РИА Новости

Расшифровку самописцев аварийно севшего А321 завершат в течение трех дней

17:09 15.08.2019 (обновлено: 20:52 15.08.2019)
216
© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкСамолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Расшифровка самописцев самолета А321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, будет завершена в течение трех дней, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
"Бортовые самописцы сняты с борта воздушного судна. Воздушное судно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займет кратчайшее время. Думаю, что в течение трех дней расшифровка будет завершена", - сообщил Нерадько в эфире телеканала "Россия 24".
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Георгий Мурзин
Вчера, 13:29РИА Новости
Второй пилот A321 рассказал об аварийной посадке в поле
501000
Обсудить 0
Экстренная посадка самолета в ЖуковскомAirbus A321РосавиацияМосковская областьЖуковскийПроисшествия
Рекомендуем
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Попадание птицы в самолет произошло впервые за три года работы Жуковского
РИА
Новости
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 выплатят компенсацию
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В Росавиации рассказали о состоянии пилотов севшего в поле А321
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Семь пассажиров севшего в поле А321 вылетели в Симферополь
Лента
новостей
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь
Экс-замглавы администрации Януковича подал в суд на Порошенко
Пассажиры самолета А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, который совершил аварийную посадку в Подмосковье
Минприроды настаивает на проверке по свалкам в районе аэропорта Жуковский
Полиция в городе Кёльн
В Кельне более восьми тысяч человек эвакуировали из-за бомбы времен войны
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, что поможет прекратить протесты в Гонконге
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Россия подписала договор с Венесуэлой о визитах военных кораблей
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В Кремле рассказали, когда будут известны точные причины ЧП с А321
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Около 50 пассажиров аварийно севшего в Подмосковье А321 сдали билеты
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР
Совет нацбезопасности Южной Кореи призвал КНДР прекратить пуски снарядов
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Аварийно севший в Подмосковье А321 не подлежит восстановлению
Здание Министерства иностранных дел РФ
США пытаются уклониться от продления СНВ, заявили в МИД
Офис российской интернет-компании Яндекс
В ЕР предложили "Яндексу" пересмотреть алгоритм подбора новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
Лента новостейМолния