Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T17:59Z
https://ria.ru/20190815/1557545956.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Котельниках мужчина устроил стрельбу в парикмахерской, сообщил источник

17:06 15.08.2019 (обновлено: 17:59 15.08.2019)
9894
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина с ружьем выстрелил в воздух в парикмахерской в подмосковных Котельниках, после чего закрылся в помещении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Автомобиль скорой медицинской помощи
6 августа, 21:34РИА Новости
На юге Москве два человека пострадали в конфликте со стрельбой
На месте происшествия работают силовики.
В свою очередь, другой информированный источник заявил РИА Новости, что информация о наличии у мужчины огнестрельного оружия проверяется и полной уверенности в том, что была стрельба, нет.
Он добавил, что с запершимся в парикмахерской мужчиной ведутся переговоры.
837783111
Обсудить 8
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
РИА
Новости
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 Колпино
Британия запретила поставлять подводные погружаемые аппараты в Россию
Задержание
Устроивший стрельбу в Котельниках оказался уроженцем соседней страны
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительница Кировской области зарезала двухлетнего сына
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Аварийно севший в Подмосковье А321 не подлежит восстановлению
Самолет А321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Медицинский работник и младенец
Гинеколог прокомментировала сообщение о россиянках, родивших после 60 лет
Пресс-конференция пилотов A321 в аэропорту Жуковский
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Археологи проводят раскопки в Московском Кремле
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского разработают план по "возвращению" Крыма и Донбасса
Новорожденный ребенок в роддоме. Архивное фото
Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции в Москве
В Москве мужчина ранил полицейского в живот при проверке документов
Южные Курилы
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"
Люди отдыхают на набережной в Ялте
Избитый в Ялте священник сообщил об оказываемом на него давлении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
Лента новостейМолния