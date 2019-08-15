В Котельниках мужчина устроил стрельбу в парикмахерской, сообщил источник

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина с ружьем выстрелил в воздух в парикмахерской в подмосковных Котельниках, после чего закрылся в помещении, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работают силовики.

В свою очередь, другой информированный источник заявил РИА Новости, что информация о наличии у мужчины огнестрельного оружия проверяется и полной уверенности в том, что была стрельба, нет.