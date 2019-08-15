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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Росгвардейцы смогут проголосовать на выборах в МГД на два часа раньше

17:03 15.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Росгвардейцы Москвы смогут проголосовать на выборах в Мосгордуму на два часа раньше, такое решение приняли на заседании Мосгоризбиркома в четверг.
"Просят на семи избирательных участках разрешить для военнослужащих-избирателей начать голосовать с 6 утра. Такое же решение мы принимали в прошлом году - перед выборами мэра Москвы. Там находятся военные части Росгвардии", - сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Спикер Московской городской Думы Владимир Платонов
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По его словам, это участки № 400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964.
Он отметил, что до начала выборов будет обсужден вопрос переноса времени трансляции, так как на всех участках видеотрансляция начнет работать с 7 часов.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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