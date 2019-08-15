Росгвардейцы смогут проголосовать на выборах в МГД на два часа раньше

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Росгвардейцы Москвы смогут проголосовать на выборах в Мосгордуму на два часа раньше, такое решение приняли на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

"Просят на семи избирательных участках разрешить для военнослужащих-избирателей начать голосовать с 6 утра. Такое же решение мы принимали в прошлом году - перед выборами мэра Москвы. Там находятся военные части Росгвардии", - сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, это участки № 400, 505, 853, 1001, 2114, 2720, 2964.

Он отметил, что до начала выборов будет обсужден вопрос переноса времени трансляции, так как на всех участках видеотрансляция начнет работать с 7 часов.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.