США пытаются уклониться от продления СНВ, заявили в МИД

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США целенаправленно изобретают предлоги для того, чтобы уклониться от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях в 2021 году, заявил РИА Новости директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Как сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник в американской администрации, Белый дом считает, что разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Удивляться, впрочем, на высказывания наших американских коллег уже не приходится. В последнее время мы все чаще слышим, как официальные лица в США выражают свое сомнение в целесообразности продления Договора о СНВ. Это сложно воспринимать иначе, как целенаправленную подготовку нужного им информационного фона и изобретение предлогов для того, чтобы уклониться от продления соглашения после истечения срока его действия в феврале 2021 года и обрести полную свободу рук для наращивания своих ядерных арсеналов, пусть и в ущерб стратегической стабильности и международной безопасности", - заявил Ермаков.

Он подчеркнул, что РФ не раз выражала свою готовность серьезно заниматься вопросами, связанными с возможным продлением ДСНВ. По его словам, "в нынешних условиях это стало бы ответственным и разумным шагом, который позволил бы не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, а также дал бы дополнительное время для рассмотрения совместных подходов к появляющимся сейчас новым вооружениям и возможным новым договорным методам контроля над ними".

"Различного рода "увязки" и "сомнения" в отношении продления ДСНВ выглядят как свидетельство нежелания американцев исправлять собственные огрехи в работе по реализации положений договора. Мы, тем не менее, продолжим добиваться выполнения американской стороной договорных требований в полном объеме", - добавил дипломат.

Ермаков подчеркнул, что нельзя забывать, что для продления ДСНВ "необходимо урегулировать созданную американцами проблему, связанную с односторонним нелегитимным выводом ими из засчета по договору порядка сотни единиц своих стратегических вооружений, которые они фривольно объявили "переоборудованными", хотя подтвердить результаты такого переоборудования в порядке, предусмотренном договором, российские инспекторы не имеют возможности".

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.