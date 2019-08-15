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РИА Новости

В ЕР предложили "Яндексу" пересмотреть алгоритм подбора новостей

16:59 15.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев сообщил, что предложил директору "Яндекса" Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе, по его словам, компания скоро прояснит свою позицию.
Ранее коллега Шхагошева первый зампред фракции Андрей Исаев заявил, что депутаты Госдумы в сентябре пригласят в нижнюю палату парламента представителей новостных агрегаторов, которые выводят в новостные "топы" недостоверную информацию.
"Все мы стали свидетелями, как новость о частной инициативе одного депутата Госдумы (о запрете эксплуатации старых автомобилей) была подана как новость о том, что этот вопрос прорабатывается в целом всей Госдумой. Она длительный период находилась в топе "Яндекса" и, получается, на протяжении всего этого времени граждане получали недостоверную информацию", - рассказал Шхагошев РИА Новости.
Он отметил, что ни компании, ни Госдуме фейковые новости не нужны и не выгодны, поскольку это "вопрос доверия и уважения не только к законодательному органу, но и к новостному агрегатору, чьи новости должны быть надежными и не требовать перепроверки".
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"Сегодня я связался с генеральным директором Яндекса Еленой Буниной и предложил пересмотреть алгоритм подбора новостей, которые оказываются в топе, чтобы люди, читающие новости на Яндексе, не получали недостоверную информацию, чтобы их просто-напросто не обманывали! Елена Игоревна признала, что система не безупречна и множество кричащих "жёлтых" заголовков, выдаваемых журналистами, способны влиять на автоматический выбор. Яндекс объяснит нам свою позицию в ближайшее время", - добавил парламентарий.
Депутат напомнил, что в июле фракция уже встречалась с Буниной. По его словам, тогда было достигнуто взаимопонимание и готовность сотрудничать, поэтому "тема для сотрудничества - информационное доверие и информационная безопасность - более, чем актуальны".
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Адальби ШхагошевЯндексАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияМоскваОбщество
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