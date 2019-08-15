Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 выплатят компенсацию

ЖУКОВСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Всем пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора ОАО "Рампорт Аэро" (управляющая компания аэропорта) Евгений Солодилин.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.