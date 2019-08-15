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РИА Новости

Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 выплатят компенсацию

16:58 15.08.2019
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
ЖУКОВСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Всем пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора ОАО "Рампорт Аэро" (управляющая компания аэропорта) Евгений Солодилин.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
"По решению авиакомпании и страховой компании всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей. Что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, соответственно ... страховой случай", - сказал Солодилин.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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