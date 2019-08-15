Росрыболовство объяснило формирование цены на иваси для аукционов

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Начальная цена лотов для аукционов о закреплении долей квот вылова скумбрии и сардины в исключительной экономической зоне Японии рассчитана полностью в соответствии с утвержденной методикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев обратился в ведомство с просьбой отменить аукцион о закреплении долей квот вылова скумбрии и сардины в исключительной экономической зоне Японии, указывая одним из оснований определение начальной цены лотов с нарушением методики ее формирования.

"Начальная цена лотов определена в соответствии с утвержденной методикой, и при формировании базы для расчетов также изучались рыночные цены. Но учитывая, что объемы распределяются на 15 лет, а не год, то приводимое в письме ВАРПЭ сравнение начальной аукционной цены с текущей ценой на рыбу в порту является не совсем корректным", - сказали в пресс-службе.

ВАРПЭ в своем обращении указывало, что расчетные цены скумбрии и сардины иваси, использовавшиеся для расчета, составляли 111 и 104 рубля за килограмм, а отпускные цены на эти виды рыб в порту Владивосток оцениваются в 40-45 рублей и 35-45 рублей за килограмм соответственно. Что касается членов ВАРПЭ, то по состоянию на 9 августа ими не были поданы заявки для участия в аукционе, говорилось в письме.

В пресс-службе Росрыболовства уточнили, что заявки на участие в аукционе принимаются до 11.00 мск 19 августа, а итоги заявочной кампании будут объявлены после ее завершения.