Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T16:58Z
https://ria.ru/20190815/1557545702.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151989/61/1519896192_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_5c69e9a4137855e15b204de6c7812168.jpg
РИА Новости

Росрыболовство объяснило формирование цены на иваси для аукционов

16:58 15.08.2019
492
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЛодки "Росрыболовства" в Камчатском крае
Лодки Росрыболовства в Камчатском крае
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Лодки "Росрыболовства" в Камчатском крае . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Начальная цена лотов для аукционов о закреплении долей квот вылова скумбрии и сардины в исключительной экономической зоне Японии рассчитана полностью в соответствии с утвержденной методикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев обратился в ведомство с просьбой отменить аукцион о закреплении долей квот вылова скумбрии и сардины в исключительной экономической зоне Японии, указывая одним из оснований определение начальной цены лотов с нарушением методики ее формирования.
Байкальский омуль
Вчера, 09:24РИА Новости
Рыбаки Игарки пожаловались Путину на невозможность ловить омуля
"Начальная цена лотов определена в соответствии с утвержденной методикой, и при формировании базы для расчетов также изучались рыночные цены. Но учитывая, что объемы распределяются на 15 лет, а не год, то приводимое в письме ВАРПЭ сравнение начальной аукционной цены с текущей ценой на рыбу в порту является не совсем корректным", - сказали в пресс-службе.
ВАРПЭ в своем обращении указывало, что расчетные цены скумбрии и сардины иваси, использовавшиеся для расчета, составляли 111 и 104 рубля за килограмм, а отпускные цены на эти виды рыб в порту Владивосток оцениваются в 40-45 рублей и 35-45 рублей за килограмм соответственно. Что касается членов ВАРПЭ, то по состоянию на 9 августа ими не были поданы заявки для участия в аукционе, говорилось в письме.
В пресс-службе Росрыболовства уточнили, что заявки на участие в аукционе принимаются до 11.00 мск 19 августа, а итоги заявочной кампании будут объявлены после ее завершения.
Проведение аукциона назначено на 27-28 августа.
Владимир Путин и руководитель направления промвооружения и такелажа АО Южморрыбфлот Сергей Антонов на церемонии вручения медалей Герой Труда Российской Федерации. 29 апреля 2019
29 апреля, 18:40РИА Новости
Путин наградил дальневосточника за возрождение промысла сельди иваси
000021
Обсудить 0
РосрыболовствоВладивостокЯпонияЭкономика
Рекомендуем
Логотип Газпромбанка
Газпромбанк получил предложение "Мечела" о реструктуризации долга
РИА
Новости
Пустой кошелек
Сбербанк выяснил, сколько россиян живут "от зарплаты до зарплаты"
Рига
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 выплатят компенсацию
Лента
новостей
Зал судебных заседаний
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Пункт технического осмотра автомобилей
В России могут ужесточить правила техосмотра
Офис российской интернет-компании Яндекс
В ЕР предложили "Яндексу" пересмотреть алгоритм подбора новостей
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Аппарат Акимова получил предложение ФАС о приватизации "Победы"
Газопровод Сила Сибири
"Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу "Сила Сибири"
Южные Курилы
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, что поможет прекратить протесты в Гонконге
Мешки с мукой
Компания из Рязани планирует поставлять в Китай муку на $36 млн в год
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
В армии Хафтара объяснили, почему нанесли удар по аэропорту Зуара
Работница фермерского хозяйства
В Северной Осетии открылся Всероссийский день картофельного поля
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины
В Тюмени пенсионер закидал полицейских банками с вареньем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
08:32В Австралии варан напал на семейную пару и убил их собаку
08:18В Приангарье два человека погибли при столкновении катера с пирсом
08:14Суд по избранию меры пресечения Атамбаеву пройдет в здании спецслужб
08:12Больница на Камчатке заплатит пациенту, которому при операции сломали руку
Лента новостейМолния