Досрочные выборы в МГД впервые будут проходить в воскресенье

Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.. Архивное фото

Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москвичи в этом году на выборах в Мосгоруду впервые смогут проголосовать досрочно не только в будни, но и в воскресенье, такое решение приняли на заседании Мосгоризбиркома в четверг.

"Определить следующий роим работы для проведения досрочного голосования С 28 августа по 7 сентября: понедельник-пятница с 16 до 20, суббота- воскресенье С 10 до 14", - сказал секретарь комиссии Владимир Попов.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов добавил, что добавилось время - воскресенье. На муниципальных выборах в 2017 году территориальные комиссии по воскресеньям не работали.

Основанием для досрочного голосования могут стать: отпуск, работа или учеба, проблемы со здоровьем или иные причины.