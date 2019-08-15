Досрочные выборы в МГД впервые будут проходить в воскресенье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Москвичи в этом году на выборах в Мосгоруду впервые смогут проголосовать досрочно не только в будни, но и в воскресенье, такое решение приняли на заседании Мосгоризбиркома в четверг.
"Определить следующий роим работы для проведения досрочного голосования С 28 августа по 7 сентября: понедельник-пятница с 16 до 20, суббота- воскресенье С 10 до 14", - сказал секретарь комиссии Владимир Попов.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов добавил, что добавилось время - воскресенье. На муниципальных выборах в 2017 году территориальные комиссии по воскресеньям не работали.
Основанием для досрочного голосования могут стать: отпуск, работа или учеба, проблемы со здоровьем или иные причины.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.