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РИА Новости

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

16:55 15.08.2019 (обновлено: 04:24 16.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховЮжные Курилы
Южные Курилы
© РИА Новости / Сергей Красноухов
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Выступая на молодежном форуме "Территория смыслов", Лавров напомнил, что Россия, как продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.
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"Острова российские ‒ и точка". Почему южные Курилы оказались "японскими"?На сайте Олимпийских игр 2020 года в Токио четыре российских острова оказались "включены" в состав Японии. Этот факт прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
"(В декларации от 1956 года. — Прим. ред.) четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом, <…> и, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли", — заявил Лавров.
Препятствием к передаче глава МИД назвал нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны. Однако, по его словам, он не считает ситуацию тупиковой, а МИД готов продолжать развитие российско-японских отношений во всех областях.
"Наша официальная позиция", — отметила Захарова в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
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При этом в МИД раскритиковали СМИ за "нечистоплотную интерпретацию" слов главы ведомства.
"Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией", — приводит "Говорит Москва" сообщение министерства.
Также в МИД подчеркнули, что Москва готова продвигаться в диалоге с Японией только после признания ею итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.
В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча глав России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровКурильские островаЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Популярные комментарии
Какой доброй воли? О чем это вы? Чья добрая воля? Проведите референдум. Или как с пенсионной реформой все будет?
15 августа, 17:07
agent_anonimus
424330033
Ну, что же позиция наших властей проясняется, что я и говорил раньше, а меня за это поливали тут грязью. Дочь Лаврова получила образование за границей и большую часть жизни живёт там. У меня нас во власти таких большинство, они якобы патриоты России но их дети и семьи забугром, свою будущую жизнь не связывают с Россией. Хочется многое высказать, но боюсь меня тут заблокируют.
15 августа, 18:06
KAKazimir Almazov
229418042
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