Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Выступая на молодежном форуме "Территория смыслов", Лавров напомнил, что Россия, как продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.

"(В декларации от 1956 года. — Прим. ред.) четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом, <…> и, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли", — заявил Лавров.

Препятствием к передаче глава МИД назвал нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны. Однако, по его словам, он не считает ситуацию тупиковой, а МИД готов продолжать развитие российско-японских отношений во всех областях.

"Наша официальная позиция", — отметила Захарова в комментарии радиостанции " Говорит Москва ".

При этом в МИД раскритиковали СМИ за "нечистоплотную интерпретацию" слов главы ведомства.

"Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией", — приводит " Говорит Москва " сообщение министерства.

Также в МИД подчеркнули, что Москва готова продвигаться в диалоге с Японией только после признания ею итогов Второй мировой войны в полном объеме.

Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча глав России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.