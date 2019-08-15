МИД раскритиковал увязку продления ДСНВ с испытаниями гиперзвуковых ракет

"Если попробовать действительно разбираться в сути вопроса, то, прежде всего, следует отметить, что под охват Договора о СНВ подпадают только определенные в нем вполне конкретные категории стратегических вооружений, а именно: МБР (межконтинентальные баллистические ракеты – ред.), БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок – ред.), тяжелые бомбардировщики и пусковые установки МБР и БРПЛ. На любые другие вооружения договор не распространяется. Это относится и к ведению по ним НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.). Поэтому увязка вопроса о гипотетическом продлении ДСНВ с какими-либо вооружениями, которые не относятся к названным категориям, абсолютно несостоятельна", - сказал Ермаков.