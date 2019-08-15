МИД раскритиковал увязку продления ДСНВ с испытаниями гиперзвуковых ракет

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Увязка США темы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях с испытаниями Россией сверхзвуковых крылатых ракет является несостоятельной, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Как сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источник в американской администрации, Белый дом считает, что разработки Россией гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Если попробовать действительно разбираться в сути вопроса, то, прежде всего, следует отметить, что под охват Договора о СНВ подпадают только определенные в нем вполне конкретные категории стратегических вооружений, а именно: МБР (межконтинентальные баллистические ракеты – ред.), БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок – ред.), тяжелые бомбардировщики и пусковые установки МБР и БРПЛ. На любые другие вооружения договор не распространяется. Это относится и к ведению по ним НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – ред.). Поэтому увязка вопроса о гипотетическом продлении ДСНВ с какими-либо вооружениями, которые не относятся к названным категориям, абсолютно несостоятельна", - сказал Ермаков.
В минувший четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
Президент США Дональд Трамп в понедельник написал в Twitter, что США "многое узнали" из взрыва в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки под Архангельском. Вслед за изданием New York Times Трамп написал, что взорваться могла SSC-X-9 Skyfall. Так в НАТО называют крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник".