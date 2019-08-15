В Швеции задержали подозреваемого в подготовке теракта

СТОКГОЛЬМ, 15 авг - РИА Новости. Полиция в шведском городе Эстерсунд задержала мужчину, который, предположительно, планировал совершить теракт, сообщает прокуратура.
"Мужчина был задержан вчера в центральной части Эстерсунда по подозрению в подготовке к убийству. Сегодня дело было передано в департамент прокуратуры по делами, связанным с безопасностью, и переквалифицировано, задержанный подозревается в подготовке теракта", - говорится в заявлении.
Мужчина, имя и возраст которого не сообщаются, был задержан вечером в среду. По данным издания Aftonbladet, он пытался наехать на толпу прохожих, но врезался в цветочную клумбу. В его автомобиле нашли предметы, вызвавшие подозрения у полицейских. Полиция официально пока не подтверждает эту информацию.
К расследованию подключилась Шведская полиция безопасности (СЭПО). Как сообщает Aftonbladet со ссылкой на источники, расследуется связь задержанного с Рахматом Акиловым. Акилов в апреле 2017 года въехал на грузовике в толпу в центре Стокгольма, в результате погибли пять человек.
12 декабря 2018, 16:26РИА НовостиТеракты в Европе в 2017-2018 годах