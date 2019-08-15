В Швеции задержали подозреваемого в подготовке теракта

"Мужчина был задержан вчера в центральной части Эстерсунда по подозрению в подготовке к убийству. Сегодня дело было передано в департамент прокуратуры по делами, связанным с безопасностью, и переквалифицировано, задержанный подозревается в подготовке теракта", - говорится в заявлении.