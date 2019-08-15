Fitch повысило рейтинг "Интер РАО" до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "Интер РАО" до "BBB" с "BBB-", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ компании в иностранной валюте подтвержден на уровне "F3".

"Повышение рейтинга следует после повышения суверенного рейтинга России 9 августа 2019 года ("BBB", стабильный прогноз) и соответствует критерию Fitch для оценки организаций, связанных с государством (government-related entity, GRE)", - комментирует агентство рейтинговое действие.

Рейтинг "Интер РАО" также поддерживается оценкой индивидуальной кредитоспособности компании (SCP) на уровне "bbb-". SCP отражает сильный бизнес компании и один из сильнейших финансовых профилей среди других аналогичных фирм РФ и СНГ.