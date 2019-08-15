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РИА Новости

Попадание птицы в самолет произошло впервые за три года работы Жуковского

16:46 15.08.2019 (обновлено: 17:23 15.08.2019)
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в фотобанкСамолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Попадание птицы в двигатель самолета в Жуковском произошло впервые за три года работы аэропорта, сообщил первый заместитель генерального директора ОАО "Рампорт Аэро" (управляющая компания аэропорта) Евгений Солодилин.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"Я могу вам сказать, что за три года это единичный случай... в аэропорту Жуковский", - сообщил Солодилин в четверг.
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