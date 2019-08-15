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РИА Новости

Гинеколог прокомментировала сообщение о россиянках, родивших после 60 лет

16:43 15.08.2019 (обновлено: 16:48 15.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь ОнучинМедицинский работник и младенец
Медицинский работник и младенец
© РИА Новости / Игорь Онучин
Медицинский работник и младенец. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россиянки, родившие ребенка после 60 лет, вряд ли забеременели естественно, скорее всего, им проводилась процедура ЭКО с использованием донорской яйцеклетки, роды в таком возрасте могут быть опасны как для матери, так и для будущего малыша, считает врач-гинеколог, заведующая отделением гинекологии Щелковского перинатального центра Юлия Андреева.
Ранее сообщалось, что две россиянки в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями в 2018 году, что явилось исключительным случаем.
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"Очень маловероятно, что женщины забеременели сами. Скорее всего, это произошло с применением современных технологий – процедуры ЭКО", - рассказала Андреева РИА Новости.
Она уточнила, что у женщин к 60 годам, как правило, овуляторный запас заканчивается, поэтому, вероятно, использовалась донорская яйцеклетка или собственная, заготовленная ранее.
Роды для женщины в таком возрасте не могут быть полезны, так как это большая нагрузка на организм, а с учетом того, что уже все органы не молодые, нагрузка увеличивается, пояснила гинеколог.
Она добавила, что есть риски и для будущего ребенка, так как из-за того, что матка – это не молодая здоровая мышечная ткань, ухудшается кровоснабжение, ребенок получает худшее питание и как следствие, замедление в развитии.
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