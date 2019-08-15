Гинеколог прокомментировала сообщение о россиянках, родивших после 60 лет

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россиянки, родившие ребенка после 60 лет, вряд ли забеременели естественно, скорее всего, им проводилась процедура ЭКО с использованием донорской яйцеклетки, роды в таком возрасте могут быть опасны как для матери, так и для будущего малыша, считает врач-гинеколог, заведующая отделением гинекологии Щелковского перинатального центра Юлия Андреева.

Ранее сообщалось, что две россиянки в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями в 2018 году, что явилось исключительным случаем.

"Очень маловероятно, что женщины забеременели сами. Скорее всего, это произошло с применением современных технологий – процедуры ЭКО", - рассказала Андреева РИА Новости.

Она уточнила, что у женщин к 60 годам, как правило, овуляторный запас заканчивается, поэтому, вероятно, использовалась донорская яйцеклетка или собственная, заготовленная ранее.

Роды для женщины в таком возрасте не могут быть полезны, так как это большая нагрузка на организм, а с учетом того, что уже все органы не молодые, нагрузка увеличивается, пояснила гинеколог.