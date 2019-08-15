Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье. Архивное фото

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Семь членов экипажа аварийно севшего самолета А321 Семь членов экипажа аварийно севшего самолета А321 попали в базу данных украинского сайта "Миротворец".

В раздел сайта "Чистилище", где указываются личные данные, попали командир судна Дамир Юсупов, пилот Георгий Мурзин, а также пять бортпроводников.

Их обвиняют, в частности, в "неоднократном сознательном нарушении государственной границы Украины", а также в соучастии в "нелегальном перемещении людей и грузов" на якобы оккупированную территорию.

Скандальный интернет-ресурс "Миротворец" известен тем, что на нем указывают личные данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других людей, которых называют "изменниками родины".

В базе также есть информация о многих российских деятелях культуры.

"Миротворец" не является официальным ресурсом.

Приземление в поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь. На борту воздушного судна находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа.

Вскоре после взлета в двигатели попала стая чаек. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Лайнер приземлился с убранными шасси.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. В результате инцидента 74 человека, среди них — 19 детей, обратились к медикам.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.