В Москве согласовали только акцию КПРФ из трех заявленных на 17 августа

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Москвы согласовали акцию партии КПРФ из трех заявленных на 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

Отмечается, что 2 августа поступила заявка от московского городского отделения КПРФ о проведении 17 августа с 12.00 до 15.00 на площади Революции (площадка между гостиницей "Метрополь" и сквером с памятником Карлу Марксу) митинга "За честные и чистые выборы" с предполагаемым количеством участников до 5 тысяч человек.

"По договоренности с организаторами проведение митинга согласовано на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что 9 августа поступила заявка от Ильи Азара, Андрея Морева и Елены Филиной на проведение так же 17 августа с 14.00 до 16.00 шествия от Страстного бульвара, дом 8А до проспекта Сахарова, дом 18, стр. 1 с предполагаемым количеством участников до 30 тысяч человек.

"По результатам рассмотрения уведомления организаторам 12.08.2019 направлено информационное письмо с разъяснениями о том, что установлен срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в форме шествия не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. Уведомление поступило 09.08.2019, то есть менее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия", - отметили в пресс-службе.