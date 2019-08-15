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РИА Новости

В Москве согласовали только акцию КПРФ из трех заявленных на 17 августа

16:37 15.08.2019 (обновлено: 16:56 15.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание мэрии на Тверской улице в Москве
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Здание мэрии на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Москвы согласовали акцию партии КПРФ из трех заявленных на 17 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.
Отмечается, что 2 августа поступила заявка от московского городского отделения КПРФ о проведении 17 августа с 12.00 до 15.00 на площади Революции (площадка между гостиницей "Метрополь" и сквером с памятником Карлу Марксу) митинга "За честные и чистые выборы" с предполагаемым количеством участников до 5 тысяч человек.
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"По договоренности с организаторами проведение митинга согласовано на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома 9", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, отмечается, что 9 августа поступила заявка от Ильи Азара, Андрея Морева и Елены Филиной на проведение так же 17 августа с 14.00 до 16.00 шествия от Страстного бульвара, дом 8А до проспекта Сахарова, дом 18, стр. 1 с предполагаемым количеством участников до 30 тысяч человек.
"По результатам рассмотрения уведомления организаторам 12.08.2019 направлено информационное письмо с разъяснениями о том, что установлен срок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в форме шествия не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. Уведомление поступило 09.08.2019, то есть менее чем за 10 дней до дня проведения мероприятия", - отметили в пресс-службе.
Также отмечается, что по информации префектуры Центрального административного округа Москвы, поступившие от групп граждан уведомления о проведении 17 августа 2019 года ряда пикетов на Бульварном кольце рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства. "Заявленные публичные мероприятия не согласованы в связи с нарушениями в оформлении уведомлений, организаторам в установленном порядке направлены ответы с разъяснениями", - отметили в пресс-службе.
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