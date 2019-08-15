Лавров рассказал о сроках внедрения электронных виз в России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" в Солнечногорске

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия планирует через полтора года перейти к использованию электронных виз для иностранных граждан, что поможет развивать туризм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Мы стремимся к тому, чтобы через полтора года все наши партнеры могли пользоваться электронными визами для въезда в Российскую Федерацию, что, конечно, будет стимулировать туризм, в том числе экологический", - сказал Лавров.

По словам министра, электронные визы уже применяются на Дальнем Востоке на территории свободного порта Владивосток, в Калининграде, с осени этого года будут действовать на территории Петербурга и Ленинградской области.

"Уже 95 стран имеют соглашения с нами о безвизовом режиме. Почти вся Латинская Америка стала безвизовой. Я понимаю, что это далековато. Безвизовый режим и с большинством наших соседей", - добавил Лавров.

С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области. Соответствующее постановление приняло правительство РФ. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. Виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, действительна она в течение 30 дней. Въезд на другие территории России с этой визой невозможен.