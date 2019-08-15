Минприроды настаивает на проверке по свалкам в районе аэропорта Жуковский

Пассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье

Пассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минприроды России настаивает на проверке по свалкам в районе подмосковного аэропорта Жуковский.

Самолет А321 "Уральских авиалиний", который в четверг выполнял рейс из Жуковского в Симферополь, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели нарушило его работу, лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья.

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"По законодательным нормам, в радиусе 15 километров от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За безопасность радиуса отвечает эксплуатирующая авиационная организация. Данные о размещении в контрольном радиусе объектов твердых коммунальных отходов, входящих в перечень НВОС (предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду - ред.), у Минприроды России отсутствуют", - заявило министерство.

Ведомство отмечает, что в радиусе 15 километров от аэродрома нельзя размещать объекты, которые могут способствовать скоплению птиц.