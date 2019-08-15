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РИА Новости

Минприроды настаивает на проверке по свалкам в районе аэропорта Жуковский

16:32 15.08.2019 (обновлено: 20:36 15.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье
Пассажиры самолета А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, который совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пассажиры самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Подмосковье
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минприроды России настаивает на проверке по свалкам в районе подмосковного аэропорта Жуковский.
Самолет А321 "Уральских авиалиний", который в четверг выполнял рейс из Жуковского в Симферополь, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели нарушило его работу, лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья.
"По законодательным нормам, в радиусе 15 километров от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За безопасность радиуса отвечает эксплуатирующая авиационная организация. Данные о размещении в контрольном радиусе объектов твердых коммунальных отходов, входящих в перечень НВОС (предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду - ред.), у Минприроды России отсутствуют", - заявило министерство.
Ведомство отмечает, что в радиусе 15 километров от аэродрома нельзя размещать объекты, которые могут способствовать скоплению птиц.
"Минприроды России настаивает на проведении проверочных мероприятий по объектам размещения отходов в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень субъекта РФ - Московской области", - говорится в сообщении.
Второй пилот Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии Георгий Мурзин
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомМинприродыАэропорт "Жуковский"Министерство природных ресурсов и экологии РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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